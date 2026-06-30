El mes de julio comienza con ola de calor en Madrid: la Aemet avisa de temperaturas de hasta 37 grados

El mes de julio comienza con el calor más veraniego, avisos amarillos por calor en toda la Comunidad de Madrid y cielos sin lluvias. En definitiva, los ciudadanos pasarán el día corriendo detrás de la sombra y con el aire acondicionado encendido para aliviar temperaturas que, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), alcanzarán los 37ºC y serán especialmente sofocantes durante la mañana y primeras horas de la tarde.

Este martes ya activaba los avisos por calor, este miércoles los mantiene y la Aemet tiene previsto que este jueves continuarán. En concreto para la primera jornada de julio, la Sierra, la zona metropolitana, Henares, sur, vegas y oeste, esperan contar con este aviso que, de momento, permanece en el nivel amarillo. De esta forma, las temperaturas en la Sierra tendrán pocos cambios o descensos locales en las máximas, pero en el resto de la Comunidad, los termómetros marcarán cambios ligeros predominando los aumentos.

Mapa de los avisos por calor previstos para este miércoles 1 de julio / Aemet

¿Dónde y cuándo hará más calor?

Las temperaturas máximas superarán los 36ºC en el centro y sur de la Comunidad y los 34ºC en zonas bajas de la Sierra. Es así que el sol más abrasador llegará a Alcalá de Henares y a Aranjuez, donde se registrarán los 39ºC de máxima. Los termómetros en zonas vecinas como Getafe o Navalcarnero subirán hasta los 38ºC, mientras que Madrid capital llegará a los 37ºC. En cuanto a las mínimas, Alcalá de Henares y Aranjuez bajarán hasta los 20ºC, la cifra más baja para la Comunidad.

El calor empezará a ser sofocante a las 11:00 horas, con sensación térmica de 28ºC, y a lo largo el día irán subiendo cada vez más las temperaturas. A las 14:00 horas, por ejemplo, alcanzarán los 35ºC y a las 17:00 horas seguirá subiendo hasta los 37ºC. No obstante, la tarde seguirá este ritmo y a las 19:00 horas harán 35ºC. En la noche, bajarán un poco, pero se quedarán al rededor de los 30ºC a las 22:00 horas para seguir bajando a medida que se acerca la madrugada del jueves.

Gráfico de la evolución de la sensación térmica que la Aemet prevé para este miércoles en Madrid / Aemet

Aunque por lo pronto la Aemet tiene previsto extender los avisos por calor este jueves, también espera que las máximas bajarán a unos 34ºC. En cualquier caso, el índice ultravioleta máximo sigue siendo muy elevado (de 10), por lo que la crema solar se va atornillando en la rutina madrileña, como lo hace todos los veranos.

No lloverá, al menos, hasta el domingo

Junto al calor, se formarán cielos poco nubosos con nubosidad alta y de evolución durante las horas centrales. Este miércoles, al igual que los próximos días, la Aemet ha descartado la lluvia, que podría volver el domingo. Aun así, el próximo lunes 6 ya augura chubascos con el 45% de probabilidades, acompañados de máximas de 38ºC.

Noticias relacionadas

Los vientos serán flojos variables con predominio de la componente este al principio y final del día. La velocidad más alta se alcanzará al final del día, con 25km/h, mientras que la más baja será de 10km/h durante la mañana. Antes del amanecer y entre las 12:00 y 18:00 horas soplará a máximo 20km/h, por lo que será una jornada en la que el único alivio para el calor serán las terrazas y los abanicos.