Fallece el dueño del popular restaurante Casa Parrondo de Madrid: "Era un hostelero de raza y energía"

El dueño del restaurante Casa Parrondo de Madrid, Nicolás Parrondo García, ha fallecido este lunes. Los restos mortales del afamado hostelero, conocido por llevar la gastronomía asturiana por bandera y presumir de sus raíces vaqueiras en las brañas de Valdés, reposan en el madrileño Tanatorio M40, donde este martes se oficiará una ceremonia de despedida a la que, a buen seguro, acudirán muchos de sus amigos y clientes de siempre.

Su familia mostró un gran dolor por el inesperado fallecimiento. Manuel Parrondo, su hermano, recordó cómo el esfuerzo y el afán de superación marcaron su trayectoria. Nacido en una familia de seis hermanos, con 19 años emigró a Madrid en busca de mejor vida. Empezó como ayudante de cocina, pero su interés por este sector y habilidad, pronto quedaron patentes. Logró situar la cocina asturiana en el mapa madrileño y nunca se quejó por trabajar. Tampoco nunca dejó de visitar su concejo natal, al que viajaba "cada año", según su hermano.

"Era extrovertido y bueno", contó Manuel Parrondo muy emocionado. En Madrid, "fue feliz". El hostelero abrió Casa Parrondo con el objetivo de difundir la cocina tradicional asturiana fuera de las fronteras de la región.

"¡De aquí no marcha nadie con fame!"

El gaitero José Ángel Hevia, otro destacado asturiano en Madrid dijo que Nicolás Parrondo, "militante del asturmadrileñismo, nos deja los gratos recuerdos de su gastronomía y de su trato personal de paisano bigotón y entrañable que dispensaba el cariño y su enorme generosidad a su manera, sin contemplaciones, sin tonterías". Hevia recordaba una de las frases de este hostelero: "¡De aquí no marcha nadie con fame!". Hevia añadió: "Lo lloramos en Madrid, en Asturias y seguramente en medio mundo. Llevé a muchos amigos a Casa Parrondo. A los italianos les parecía encontrarse en la suya. Hoy envían su pésame desde Verona, Calabria, Roma o Vicenza. Descansa en paz Parrondo".

Javier Martínez, presidente de la Asociación de Turismo de Asturias, (Otea), mostró su profundo pesar: "Con su partida, la gastronomía y la cultura asturiana pierden a uno de sus embajadores más singulares, apasionados e inolvidables fuera de nuestras fronteras". A juicio de Martínez, Parrondo no solo alimentó a generaciones de madrileños y visitantes "con lo mejor de nuestra cocina, sino que convirtió su casa en un trozo vivo de Asturias en el centro de Madrid, donde el carácter, la hospitalidad y el orgullo de nuestra tierra se respiraban en cada rincón".

Además, destacó su personalidad, por ser "arrolladora, única e irrepetible". Desde la presidencia de Hostelería de España, José Luis Álvarez Almeida, calificó a Nicolás Parrondo como "un hostelero de raza y de energía". "Llevó la asturianía por bandera en Madrid de una forma genuina, convirtiendo su restaurante en un punto de encuentro obligado", dijo y añadió que el carisma del empresario, "su genio y su forma de entender la hospitalidad dejan una huella imborrable en el sector". Para Álvarez Almeida, Parrondo fue "asturiano ejemplar".

Desde Valdés, Evelio Sánchez, presidente de Turismo Luarca-Valdés., señaló que el fallecido "era un embajador para Asturias, siempre tiraba por su tierra y por Valdés, siendo en Madrid un referente de la gastronomía asturiana".

"La bandera de Asturias y la foto de Luarca siempre estaban reflejadas en el establecimiento, donde tenía muchos clientes", destacó Sánchez, quien en nombre del colectivo, ya que no le conocía íntimamente, traslada su pésame a la familia.

"Presumía de ser del concejo de Valdés, se sentía vaqueiro y llevaba las brañas en su corazón", añadió, para recordar a renglón seguido que Parrondo siempre presumía de que la fabada asturiana era uno de los mejores platos del mundo y que las carnes de Valdés "son las mejores".

La noticia del fallecimiento de Parrondo en Madrid también llegó al concejo de Salas, donde el hostelero tiene familia, en concreto hermanos. También porque Casa Parrondo es uno de los restaurantes que pujó en algunas ocasiones en la subasta del primer salmón capturado en la temporada de pesca tradicional, el conocido como Campanu de Asturias, y que se celebra en el monasterio de San Salvador de Cornellana.

De hecho, en 2005, se llevó la preciada pieza, que fue pescada por José Manuel Mori Cuesta "El Marqués". Fue un remate de récord en su momento, en el que pagó 13.200 euros por el rey del río. "No me tocó ninguna subasta con él pero le conozco porque venía todos los veranos a la fiesta de Nuestra Señora del Viso y a La Vaqueirada, donde coincidíamos. También fui en alguna visita a Madrid a comer allí", señaló el alcalde de Salas, Sergio Hidalgo.

Noticias relacionadas

El regidor envía un abrazo a sus hermanos que viven en el municipio y a toda su familia. "Les acompañamos en el sentimiento y lamentamos su fallecimiento", añadió Hidalgo.

Fuente: La Nueva España