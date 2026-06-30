Filtrado el examen de Lengua Castellana y Literatura de la PAU de julio de Madrid: ¿mucho más difícil que el de la convocatoria ordinaria?

La convocatoria extraordinaria de la PAU 2026 ha comenzado este martes 30 en la Comunidad de Madrid. Si bien esos estudiantes que realizaron los exámenes en junio ya están disfrutando de sus vacaciones y hasta se han decidido por la carrera que quieren estudiar, aquellos que tenían alguna asignatura pendiente o quisieran subir nota aprovechan ahora su segunda oportunidad.

Hoy es el primero de tres intensos días en los que varios jóvenes tendrán que demostrar lo que han estudiado para entrar a la carrera que quieran. Este martes 30 de junio, de 9:30 a 11:00, abría la jornada de exámenes la asignatura de Lengua Castellana y Literatura. Después de un descanso de una hora, los estudiantes tendrán que enfrentarse de 12 a 13.30 a Historia de la Filosofía. El día lo cerrarán las asignaturas de Física, Fundamentos Artísticos, Geografía y Movimientos Culturales y Artísticos.

Esto es lo que ha caído en la convocatoria extraordinaria de Lengua castellana y Literatura en Madrid

El examen de Lengua Castellana y Literatura es uno de esos que suele generar debate entre las modalidades de Ciencias y Letras pero que, en la convocatoria extraordinaria, parece pasar más desapercibido al contar con un único modelo para todos.

A continuación, te detallamos cómo ha sido el examen de la convocatoria extraordinaria para que decidas si te ha parecido más o menos difícil que el de la ordinaria. Y tú, ¿crees que podrías resolver las preguntas de este texto?

TEXTO

Examen de Lengua Castellana y Literatura de la PAU de julio de Madrid / UCM

Examen de Lengua Castellana y Literatura de la PAU de julio de Madrid / UCM

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN

Haga un comentario de texto del fragmento que se propone contestando a las preguntas siguientes: a) enuncie el tema del texto; b) detalle sus características lingüísticas y estilísticas más sobresalientes; c) indique qué tipo de texto es.

Los alumnos también tenían que redactar un resumen del contenido de texto y, en otro ejercicio, elaborar un texto argumentativo sobre el contenido, manifestando acuerdo y desacuerdo con alguna de las ideas que refleja.

BLOQUE 2. REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA. LA LENGUA Y SUS HABLANTES

Los estudiantes podían elegir entre analizar sintácticamente 'La ciencia ha demostrado que el deporte es fundamental para la salud' u observar el siguiente par mínimo y explicar a qué se debe la diferencia de gramaticalidad: a) Mi hermano visitó París o b) Mi hermano visitó Pedro.

Después, los alumnos debían elegir indicar a qué categoría gramatical, o clase de palabras, pertenecía 'manejables', analizar su estructura morfológica y señalar a qué proceso de formación de palabras responde o, por el contrario, definir el concepto de sinonimia y ejemplificarlo con la palabra 'limitada'.

Noticias relacionadas

BLOQUE 3. EDUCACIÓN LITERARIA

Los estudiantes debían señalar las características, o bien de la novela realista/naturalista o bien desarrollar la lírica y el teatro posteriores a 1936. Luego, para finalizar, y con relación con los libros que deberían haber leído a lo largo del curso, la PAU de julio de Lengua Castellana y Literatura preguntaba acerca de los aspectos más relevantes de la obra española que se haya leído escrita entre 1875 y 1936 o la leída entre 1937 y 1974.