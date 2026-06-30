Así ha sido el examen de Historia de la Filosofía de la PAU extraordinaria de Madrid: ¿demasiado fácil?

Hoy los estudiantes que no lograron la nota que esperaban en la convocatoria ordinaria de la PAU de Madrid tienen una segunda oportunidad. Los jóvenes se enfrentan hoy a un segundo asalto que puede hacer que mejore considerablemente us nota y, así, puedan decantarse por la carrera de sus sueños.

Los recién graduados de segundo de bachillerato se enfrentan hoy a los exámenes de Lengua Castellana y Literatura, Historia de la Filosofía, Física, Fundamentos Artísticos, Geografía y Movimientos Culturales y Artísticos.

Si bien el de Lengua Castellana y Literatura ya parece agua pasada, lo cierto es que después de un leve descanso llega el turno de una de esas materias que muchos estudian para subir nota. Hablamos de Historia de la Filosofía, una prueba que, pese a ser fácil de estudiar, a veces trae algún que otro quebradero de cabeza para los jóvenes.

A continuación, el examen que han tenido que resolver los que se han presentado a la convocatoria extraordinaria de la PAU de la Comunidad de Madrid. Y tú, ¿cuántas preguntas serías capaz de resolver?

Estas han sido las preguntas en el examen de Historia de la Filosofía en la PAU de Madrid

En Historia de la Filosofía, el examen presentaba dos opciones a elegir: cada una incluía un texto filosófico y preguntas relacionadas con el autor, su contexto, su pensamiento y su relevancia en la historia.

TEXTO A

Examen Historia de la Filosofía de la PAU de julio de Madrid / UCM

TEXTO B

Examen Historia de la Filosofía de la PAU de julio de Madrid / UCM

PREGUNTA 1: SOBRE EL TEXTO ELEGIDO

Los alumnos tenían que identificar y explicar la tesis principal defendida en el texto propuesto y, por otro lado, poner en diálogo el texto con algún otro autor, autora o corriente filosófica perteneciente a la misma o diferente época la cuestión discutida en el texto.

PREGUNTA 2: RESPONDA A UNA DE LAS PREGUNTAS QUE SE PLANTEAN A CONTINUACIÓN

El estudiantado podía, o bien exponer el problema de la sociedad y/o la política en un autor, autora o corriente filosófica de la época antigua o medieval o exponer el problema de la realidad y/o el conocimiento en un autor, autora o corriente filosófica de la época antigua o medieval.

PREGUNTA 3: RESPONDA A UNA DE LAS PREGUNTAS QUE SE PLANTEAN A CONTINUACIÓN

Entre las opciones planteadas, se encontraba o bien exponer el problema del ser humano en un autor, autora o corriente filosófica de la época moderna o exponer el problema de la ética y/o la moral en un autor, autora o corriente filosófica de la época moderna.

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PREGUNTA 4: RESPONDA A UNA DE LAS PREGUNTAS QUE SE PLANTEAN A CONTINUACIÓN

Por último, los estudiantes tenían que exponer el problema de Dios en un autor, autora o corriente filosófica de la época contemporánea o exponer el problema de la realidad y/o el conocimiento en un autor, autora o corriente filosófica de la época contemporánea.