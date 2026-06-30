SUCESOS
Un detenido en Vallecas por agredir sexualmente a su pareja ante su hija de cuatro años
El hombre, de 45 años, fue detenido en la vivienda familiar tras la llamada de la víctima alertando de las amenazas mientras estaba ebrio
EFE
La Policía Nacional ha detenido a un varón de 45 años como presunto autor de un delito de agresión sexual a su pareja cometida delante de su hija, de cuatro años de edad, en el distrito madrileño de Puente de Vallecas.
Los hechos tuvieron lugar el pasado domingo a las 21:30 horas, cuando la Policía Municipal de Madrid recibió una llamada en la que una mujer alertaba de que su pareja, en estado ebrio, la estaba amenazando, según ha avanzado el diario 'El Mundo' y han confirmado a EFE fuentes próximas a la investigación.
En el lugar de los hechos se encontraba un operativo de la Policía Nacional y la víctima manifestó a los agentes que el hombre le agredía de manera habitual, y que la noche anterior le había agredido sexualmente en presencia de su hija, de cuatro años. El hombre, que se encontraba en el interior de la vivienda, fue detenido como presunto autor de un delito de agresión sexual.
Agentes de la Policía Municipal acompañaron a la víctima al hospital Infanta Leonor de Madrid, donde fue atendida por los servicios sanitarios, mientras que de forma paralela se activó el protocolo de atención a las víctimas de agresión sexual. El agresor, por su parte, permanece detenido en las dependencias de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Jefatura Superior de Policía de Madrid. La víctima y el agresor mantenían una relación sentimental, y ambos son de nacionalidad peruana, según las fuentes.
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