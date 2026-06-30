El colegio de Madrid donde estudiaron las hijas de Zapatero: el mismo al que acudieron los hijos de Felipe González

Los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero y Felipe González no sólo comparten su partido de gobierno, el PSOE, sino que también llevaron a sus hijos al mismo instituto público colindante con el Palacio de la Moncloa. A pocos pasos de la sede central del poder Ejecutivo, se encuentra el instituto que acogió a Laura y Alba, quienes ahora, años después de haberse graduado incluso de sus carreras universitarias, están imputadas en el caso Plus Ultra.

El instituto donde estudian los hijos de los expresidentes

Las jóvenes crecieron bajo la sombra de la Moncloa, mientras su padre ocupaba la residencia oficial del Presidente del Gobierno de España. Comenzaron su camino escolar en el colegio concertado San Miguel, en Las Rozas. Después, entraron a un conocido colegio público bilingüe del distrito Chamberí, CEIP Asunción Rincón.

Sin embargo, había muchas quejas de otros padres y dificultades por la seguridad. Así es que en 2009 se cambiaron a un instituto público a pocos pasos de la Moncloa donde también acudieron los hijos de Felipe González, como recoge El Debate. En plena Ciudad Universitaria, pasaron sus días bajo la celosa protección de Rodríguez Zapatero y de su madre, Sonsoles Espinosa, que aún no revelan el nombre de esta institución.

Por ello, la fotografía que haría que la prensa se empezara a interesar por su vida privada más allá de su relación con su padre, aquel retrato junto a la familia Obama en Nueva York en 2009 que las hizo reconocidas por su estilismo gótico, fue retirado al poco tiempo de ser publicada por petición de sus padres.

La familia del entonces presidente Rodríguez Zapatero junto a la familia Obama / LAWRENCE JACKSON / LNE / PAGINA WEB CASA BLANCA

Fama e informes policiales

Tras ese 'boom' de exposición, ambas volcaron su carrera al sector digital. Laura fundó la agencia de marketing What The Fav en 2019, a la cual se sumó Alba en 2023 una vez se graduó en Comunicación Audiovisual y Artes Escénicas en la Universidad Europea. Esta es la sociedad que ahora se encuentra en medio de la investigación judicial que apunta que dichos los grandes ingresos facturados no corresponden con trabajos reales (o de valor efectivo).

De esta forma, Laura y Alba Rodríguez Zapatero están ahora imputadas en el caso Plus Ultra, que también aqueja a su padre. En concreto, la investigación apunta que su empresa podría haber sido vehículo o sociedad pantalla para recibir pagos y distribuir fondos de manera irregular. El juez del caso ya las ha citado como imputadas, junto a la secretaria de Zapatero.

Avión de Plus Ultra, la empresa epicentro de la investigación contra Zapatero / PLUS ULTRA LÍNEAS AÉREAS - Archivo

Por sus aulas han pasado Teresa Ribera, Ester Expósito, entre otras caras conocidas

Pero antes de todo ese drama, el camino educativo de las hermanas Zapatero pasó por las aulas del CEIP Asunción Rincón, en 2004, con el inicio de la administración de su padre, donde también estudiaron la exvicepresidenta europea, Teresa Ribera, la jugadora de baloncesto a nivel internacional, Yasmine Sifaoui y actrices como Priscila Delgado o Ester Expósito. Pero continuando con herederos de figuras políticas, allí también estudiaron los hijos del exministro Jesús Caldera.

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Ester Expósito estudió en el mismo instituto público que las hijas de Zapatero / Epe

A pesar de contar con un alumni reconocido, en su momento la seguridad fue un verdadero problema. El colegio público de barrio se veía con seguridad presidencial a sus puertas, un imponente despliegue de escoltas entre sus pasillos y protestas entre los padres por recortes de tráfico, entre otros problemas de acceso, por lo que decidieron cambiar de institución.