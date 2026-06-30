Cibeles pide a Sánchez que convoque elecciones generales: "Madrid y España necesitan un Gobierno con capacidad para gobernar"

El último Pleno municipal del curso antes del parón estival ha terminado con un reclamo dirigido hacia uno de sus protagonistas indirectos habituales: Pedro Sánchez. El hemicilo ha aprobado este martes, con los votos a favor del PP y de Vox, una proposición presentada por los populares para instar al presidente del Gobierno a disolver las Cortes y convocar elecciones generales “de inmediato”.

La iniciativa, defendida por el portavoz del PP en Cibeles, Carlos Izquierdo, reclama que el Gobierno central y su presidente “asuman responsabilidades políticas” ante los presuntos casos de corrupción que, según los populares, afectan al entorno del Ejecutivo, al PSOE y a la familia del jefe del Gobierno. “El PP exige la dimisión del Gobierno y la convocatoria inmediata de elecciones generales por la mayor degradación institucional de la democracia española”, sostiene el texto de la proposición aprobada en el Palacio de Cibeles.

Durante el debate, Izquierdo ha acusado al Ejecutivo de haber “renunciado a gobernar” y de estar centrado únicamente en “tapar la corrupción”. “España sufre un Gobierno que ha renunciado a gobernar. Solo piensa en una cosa: trabajar para tapar la corrupción. Es una anomalía democrática sin precedentes que un Ejecutivo no haya sido capaz de aprobar ni un solo proyecto de Presupuestos en toda la legislatura”, ha afirmado.

El portavoz popular ha defendido que la situación política nacional tiene consecuencias directas para las administraciones locales. En este sentido, ha advertido de que la falta de Presupuestos Generales del Estado y la parálisis legislativa afectan a los ayuntamientos, también al de Madrid. “La ausencia de unas cuentas del Estado condena a los ayuntamientos a la incertidumbre. Madrid y España necesitan un Gobierno con capacidad para gobernar y ofrecer estabilidad”, ha señalado Izquierdo.

La proposición del PP sostiene que la corrupción “ya no es un caso aislado" en el PSOE sino que se ha institucionalizado” y que, según los populares, “salpica directamente al entorno del presidente, al partido, al Gobierno y a la familia”. Izquierdo también ha aludido a investigaciones de la UCO para denunciar lo que ha definido como “una maquinaria de fango” contra jueces, fiscales y Guardia Civil. “Un Gobierno que ataca a los jueces para protegerse a sí mismo es un Gobierno totalitario”, ha declarado el portavoz del PP.

El texto aprobado en Cibeles plantea como salida la convocatoria de elecciones generales. “Ante la parálisis institucional y la corrupción, la única salida digna y democrática es dar la palabra a los ciudadanos”, recoge la iniciativa, que urge a Sánchez a “disolver las Cortes y convocar elecciones generales de inmediato” para recuperar “la estabilidad, la transparencia y la dignidad que nuestra nación se merece”.