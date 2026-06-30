Campamento, vivienda pública, más policías y dos parques dedicados a papas: los principales anuncios de Almeida en el Debate de la Ciudad

Como cabía esperar, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha aprovechado el último Debate sobre el Estado de la Ciudad de la legislatura, celebrado este martes en Cibeles, para presentar la capital como “una ciudad pujante, dinámica, acogedora y próspera” y “referente en el mundo”; así como para presumir de su gestión con la vista puesta en las próximas elecciones, asegurando haber puesto ya en marcha el 98,33 % de las 300 medidas de su programa de 2023.

El eje principal del discurso, de más de una hora, ha sido la transformación urbana de la capital. Almeida ha sacado pecho de grandes actuaciones como el soterramiento de la A-5, Parque Castellana, Parque Ventas, la Ciudad del Deporte de San Blas-Canillejas o la renovación de espacios en Usera, Carabanchel, Vallecas y el entorno de Sabatini. También ha defendido el plan de equipamientos, con 104 dotaciones entre finalizadas y en construcción, y la remodelación de plazas, cascos históricos, colonias y entornos escolares.

En vivienda, el tema con el que ha abeirto su intervención, el alcalde ha reivindicado que el Ayuntamiento ha aprobado instrumentos urbanísticos para permitir la construcción de 93.000 viviendas y que las licencias residenciales han crecido un 41% en el primer semestre de 2026. También ha destacado la reducción del plazo medio de concesión de licencias, de 13 a dos meses, e insistido en que Madrid será la primera ciudad europea en construcción de vivienda asequible en la próxima década: “Ya no es un pronóstico, es una certeza”.

Entre los anuncios concretos, Almeida ha avanzado que la urbanización de Campamento será aprobada definitivamente el jueves, dando así luz verde a un desarrollo que prevé más de dos millones de metros cuadrados, una inversión superior a 383 millones de euros y 10.700 viviendas. También ha adelantado que el futuro Plan Estratñegico Municipal, que estará listo antes de que acabe la legislatura, simplificará los usos del suelo en tres categorías (residencial, dotacional y productivo), y la puesta en marcha de Madrid Crece, una oficina virtual para agilizar desarrollos urbanísticos.

En seguridad y emergencias, Almeida defendió el refuerzo de plantillas con más de 2.000 nuevas incorporaciones en Policía Municipal, Bomberos y SAMUR-Protección Civil, además de un nuevo Centro Integrado de Seguridad y Emergencias en Hortaleza, cuya construcción comenzaría en 2028. También anunció 99 nuevas ambulancias para SAMUR-PC, equipadas con ecógrafos con inteligencia artificial.

El alcalde también ha presumido de inversión social, con un presupuesto récord de 1.271 millones de euros en 2026, y anunciado que en 2027 se eliminará el copago de la Teleasistencia Avanzada para mayores de 85 años. La medida beneficiará a unos 50.000 usuarios, que se sumarán a los 35.500 que ya no pagan por motivos de renta.

En materia de limpieza, otra de las cuestiones polémicas de la ciudad, Almeida ha defendido los nuevos contratos, dotados con 4.376 millones de euros, y recalcado que las quejas han bajado más de un 66 % desde 2019. El anuncio en este ámbito fue un convenio con la Asociación de Marcas de Restauración para una campaña conjunta de concienciación y mejora de estándares de limpieza, además de que dos parques de Latina y San Blas-Canillejas llevarán los nombres de los papas Benedicto XVI y Francisco.

El discurso ha incluido además medidas en empleo y competitividad, como la apertura en el segundo semestre de 2026 de la Escuela Municipal de Talento Digital, con sedes en San Blas-Canillejas, Barajas y Retiro, y un vivero de empresas en Hortaleza especializado en biotecnología, salud digital e inteligencia artificial aplicada. Por lo que respecta a la cultura, Almeida ha informado de que el Palacio del Capricho abrirá al público este otoño, antes de lo previsto, y que se publicarán nuevos pliegos para modernizar el Parque de Atracciones. En administración, ha prometido que antes de final de año todos los trámites del padrón podrán hacerse de forma telemática y que en 2027 Madrid contará con un nuevo gemelo digital de sus calles.

Un discurso "triunfalista" y "autocomplaciente", según la oposición

En su turno de réplica, la oposición ha cargado contra este discurso "triunfalista" del regidor popular. La portavoz socialista, Reyes Maroto, le ha acusado de gobernar “de espaldas a la ciudadanía”, con una ciudad basada en “titulares y propaganda”. Maroto ha centrado sus críticas en la vivienda, al afirmar que el alcalde ha convertido este derecho “en un negocio” y que será recordado como “el alcalde del pelotazo". Del PP "también se sale”, ha cerrado la líder del PSO-M, reivindicando una “Agenda del cambio” para abrir “una nueva etapa” en la capital en 2027.

Desde Más Madrid, Rita Maestre, ha reprochado a Almeida estar convirtiendo Madrid en “Disney World”, una ciudad “decorado” pensada para turistas y fondos de inversión, pero cada vez menos habitable para sus vecinos. Maestre ha focalizado su intervención en la vivienda y denunciado que “nos están robando Madrid”, con un Gobierno municipal que ha puesto “una alfombra roja a los buitres” y ha favorecido una “burbuja especulativa” alimentada por hoteles de lujo, pisos turísticos y la venta o cesión de suelo público.

Por su parte, el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, ha rechazado el diagnóstico “idílico” de Almeida y acusado al Gobierno municipal de caer en la “autocomplacencia” y el “autobombo”. Entre otras cuestiones, Ortega Smith ha advertido de una “tendencia progresiva a la pérdida de seguridad”, de la que ha responsabilizado al “efecto llamada” de las políticas migratorias del Gobierno; ha cargado contra las zonas de bajas emisiones por considerarlas un mecanismo recaudatorio, y ha apuntado a la falta de suelo, la alta fiscalidad y la inseguridad jurídica como obstáculos para acceder a la vivienda