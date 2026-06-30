Ya hay fecha para la disputa del derbi madrileño: conoce el calendario completo de Real Madrid y Atlético en LaLiga 2026/27

LaLiga EA Sports celebró este martes el sorteo del calendario de la próxima campaña en la Plaza de Colón, aprovechando que este emplazamiento se ha convertido en la 'Plaza Selección' durante la disputa del Mundial. Además de las dos primeras categorías del fútbol español, también se han sorteado los calendarios de LaLiga F Moeve, Primera Federación Versus e-Learning, Primera Federación Iberdrola, Segunda Federación, Liga Prime Futsal, Primera División Iberdrola de Fútbol Sala y Segunda División de Fútbol Sala.

Tal y como viene sucediendo desde la temporada 2019/20, la configuración de estos calendarios es asimétrica, por lo que no coincidirá el orden de los enfrentamientos de la primera y de la segunda vuelta del campeonato. LaLiga EA Sports arrancará el fin de semana del 15-16 de agosto y acabará el del 29-30 de mayo. Cabe destacar que todos los equipos que cuenten con jugadores en las semifinales o la final del Mundial arrancarán la competición el 25, 26 o 27 —con solicitud también los días 18, 19 o 20—.

Se celebrarán tres jornadas entre semana y efectuará su pausa navideña entre el 21 de diciembre y el 2 de enero. Asimismo, el torneo se detendrá en cuatro ocasiones más con motivo de la disputa de otras tres ventanas FIFA (del 21 de septiembre al 6 de octubre, del 9 al 17 de noviembre, del 22 al 30 de marzo, además de una cuarta del 7 al 15 de junio con la competición ya concluida).

Fechas clave en el calendario del Real Madrid

• Primera jornada (16/08): Real Madrid-Real Sociedad

• Derbi 1ª vuelta: Jornada 7 (20/09). Atlético de Madrid - Real Madrid

• Clásico 1ª vuelta: Jornada 10 (25/10). Barça - Real Madrid

• Derbi 2ª vuelta: Jornada 30 (04/04). Real Madrid - Atlético de Madrid

• Clásico 2ª vuelta: Jornada 35 (09/05). Real Madrid - Barça

• Última jornada (30/05): Real Madrid-Deportivo

Kylian Mbappé celebra con Vinícius un gol del Real Madrid. / Europa Press

Calendario completo de La Liga 26/27 del Real Madrid

Jornada 1. (16/08/2026). Real Madrid-Real Sociedad.

Jornada 2. (23/08/2026). Espanyol-Real Madrid.

Jornada 3. (30/08/2026). Real Madrid-Málaga.

Jornada 4. (06/09/2026). Betis-Real Madrid.

Jornada 5. (13/09/2026). Real Madrid-Rayo Vallecano.

Jornada 6. (16/09/2026). Elche-Real Madrid.

Jornada 7. (20/09/2026). Atlético de Madrid-Real Madrid.

Jornada 8. (11/10/2026). Real Madrid-Villarreal.

Jornada 9. (18/10/2026). Real Madrid-Sevilla.

Jornada 10. (25/10/2026). Barcelona-Real Madrid.

Jornada 11. (01/11/2026). Racing de Santander-Real Madrid.

Jornada 12. (08/11/2026). Valencia-Real Madrid.

Jornada 13. (22/11/2026). Real Madrid-Celta.

Jornada 14. (29/11/2026). Real Madrid-Alavés.

Jornada 15. (06/12/2026). Athletic Club-Real Madrid.

Jornada 16. (13/12/2026). Real Madrid-Osasuna.

Jornada 17. (20/12/2026). Deportivo-Real Madrid.

Jornada 18. (03/01/2027). Real Madrid-Getafe.

Jornada 19. (10/01/2027). Real Madrid-Levante.

Jornada 20. (17/01/2027). Málaga-Real Madrid.

Jornada 21. (24/01/2027). Real Madrid-Betis.

Jornada 22. (31/01/2027). Rayo Vallecano-Real Madrid.

Jornada 23. (07/02/2027). Real Sociedad-Real Madrid.

Jornada 24. (14/02/2027). Real Madrid-Athletic Club.

Jornada 25. (21/02/2027). Sevilla-Real Madrid.

Jornada 26. (28/02/2027). Real Madrid-Valencia.

Jornada 27. (07/03/2027). Villarreal-Real Madrid.

Jornada 28. (14/03/2027). Real Madrid-Espanyol.

Jornada 29. (21/03/2027). Celta-Real Madrid.

Jornada 30. (04/04/2027). Real Madrid-Atlético de Madrid.

Jornada 31. (11/04/2027). Osasuna-Real Madrid.

Jornada 32. (18/04/2027). Getafe-Real Madrid.

Jornada 33. (21/04/2027). Real Madrid-Elche.

Jornada 34. (02/05/2027). Levante-Real Madrid.

Jornada 35. (09/05/2027). Real Madrid-Barcelona.

Jornada 36. (16/05/2027). Real Madrid-Racing de Santander.

Jornada 37. (23/05/2027). Alavés-Real Madrid.

Jornada 38. (30/05/2027). Real Madrid-Deportivo.

Fechas clave en el calendario del Atlético de Madrid

• Primera jornada (16/08): Atlético de Madrid-Málaga

• Derbi 1ª vuelta: Jornada 7 (20/09). Atlético de Madrid - Real Madrid

• Jornada 12: (08/11). Atlético de Madrid – Barcelona

• Jornada 23: (07/02). Barcelona - Atlético de Madrid

• Derbi 2ª vuelta: Jornada 30 (04/04). Real Madrid - Atlético de Madrid

• Última jornada (30/05): Betis-Atlético de Madrid

El 'Cholo' Simeone y los jugadores del Atlético de Madrid en el homenaje a Antoine Griezmann en su último partido en el Metropolitano. / EFE/ Mariscal

Calendario completo de La Liga 25/26 del Atlético de Madrid

Jornada 1. (16/08/2026). Atlético de Madrid-Málaga.

Jornada 2. (23/08/2026). Atlético de Madrid-Villarreal.

Jornada 3. (30/08/2026). Sevilla-Atlético de Madrid.

Jornada 4. (06/09/2026). Athletic Club-Atlético de Madrid.

Jornada 5. (13/09/2026). Real Sociedad-Atlético de Madrid.

Jornada 6. (16/09/2026). Atlético de Madrid-Osasuna.

Jornada 7. (20/09/2026). Atlético de Madrid-Real Madrid.

Jornada 8. (11/10/2026). Alavés-Atlético de Madrid.

Jornada 9. (18/10/2026). Espanyol-Atlético de Madrid.

Jornada 10. (25/10/2026). Atlético de Madrid-Deportivo.

Jornada 11. (01/11/2026). Levante-Atlético de Madrid.

Jornada 12. (08/11/2026). Atlético de Madrid-Barcelona.

Jornada 13. (22/11/2026). Getafe-Atlético de Madrid.

Jornada 14. (29/11/2026). Elche-Atlético de Madrid.

Jornada 15. (06/12/2026). Atlético de Madrid-Betis.

Jornada 16. (13/12/2026). Atlético de Madrid-Valencia.

Jornada 17. (20/12/2026). Celta-Atlético de Madrid.

Jornada 18. (03/01/2027). Rayo Vallecano-Atlético de Madrid.

Jornada 19. (10/01/2027). Atlético de Madrid-Racing de Santander.

Jornada 20. (17/01/2027). Atlético de Madrid-Real Sociedad.

Jornada 21. (24/01/2027). Deportivo-Atlético de Madrid.

Jornada 22. (31/01/2027). Atlético de Madrid-Espanyol.

Jornada 23. (07/02/2027). Barcelona-Atlético de Madrid.

Jornada 24. (14/02/2027). Osasuna-Atlético de Madrid.

Jornada 25. (21/02/2027). Atlético de Madrid-Elche.

Jornada 26. (28/02/2027). Málaga-Atlético de Madrid.

Jornada 27. (07/03/2027). Atlético de Madrid-Celta.

Jornada 28. (14/03/2027). Racing de Santander-Atlético de Madrid.

Jornada 29. (21/03/2027). Atlético de Madrid-Getafe.

Jornada 30. (04/04/2027). Real Madrid-Atlético de Madrid.

Jornada 31. (11/04/2027). Atlético de Madrid-Levante.

Jornada 32. (18/04/2027). Atlético de Madrid-Sevilla.

Jornada 33. (21/04/2027). Villarreal-Atlético de Madrid.

Jornada 34. (02/05/2027). Atlético de Madrid-Alavés.

Jornada 35. (09/05/2027). Valencia-Atlético de Madrid.

Jornada 36. (16/05/2027). Atlético de Madrid-Rayo Vallecano.

Jornada 37. (23/05/2027). Atlético de Madrid-Athletic Club.

Jornada 38. (30/05/2027). Betis-Atlético de Madrid.

Rayo Vallecano y Getafe completan la representación madrileña

Más allá de los dos trasatlánticos que reinan en la capital de España, el fútbol madrileño estará representado en Primera División por Rayo Vallecano y Getafe. El conjunto azulón disputará la primera jornada a domicilio ante el Deportivo Alavés y pondrá fin a la competición como local ante el FC Barcelona. En el caso de los vallecanos, viajarán al Sánchez-Pizjuán en el debut y cerrarán LaLiga en San Mamés ante el Athletic. Los derbis del sur de Madrid entre estos dos conjuntos se disputarán en la jornada 9 (Coliseum) y la 25 (Vallecas).