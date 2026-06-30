La brecha de género persiste en el emprendimiento tecnológico: solo el 17% de fundadores de compañías del sector en Madrid son mujeres

La Comunidad de Madrid se viene conformando en los últimos años como uno de los polos tecnológicos no ya de España sino del sur de Europa. La región es, por detrás de Cataluña, la segunda con más empresas del sector fundadas en el país, y la primera si se atiende a número de empleados o facturación total.

El informe 'Empresas Tech e Innovadoras. España 2026', elaborado por la revista El Referente, con el apoyo del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y publicado hace unas semanas, lo corrobora. De las 10.924 compañías del sector creadas en todo el territorio nacional desde 2010 y que siguen activas, hasta 2.607 lo han sido en Madrid, lo que supone un 23,8%. Las firmas tecnológicas madrileñas sumaban a finales del año pasado 44.276 empleos, un 32,3% del total nacional, y facturaban más de 7.266 millones de euros, el 37,3% del conjunto de compañías del sector fundadas en España.

La región es, además, en la que más compañías tecnológicas se crearon a lo largo de 2025, año que cerró con 418 sociedades más en la comunidad autónoma. Un influjo que rebasa la capital. Entre las 15 ciudades españolas con más empresas tecnológicas se sitúan, aparte de Madrid ciudad, en primera posición, Las Rozas (10), Pozuelo de Alarcón (13) y Alcobendas (14).

Entre las sombras de esta postal está, sin embargo, la persistencia de la brecha de género. Tal y como pone de manifiesto el documento, apenas un 16,5% de los emprendedores tecnológicos madrileños son mujeres. De las 4.073 personas que el estudio identifica como fundadores de empresas del sector en la Comunidad de Madrid, solo 673 son mujeres frente a 3.400 hombres. De esas 673 mujeres, 259 emprendieron en solitario y otras 412 lo hicieron con al menos otro socio o socia.

En cuanto a subsectores dentro del universo tecnológico, el que más emprendedoras registra es el de salud, seguido de educación, biotecnología, alimentación y finanzas (fintech). En el caso de los varones, la mayoría de emprendedores se concentran en las fintechs, el campo de la salud y la inteligencia artificial.

No es solo entre fundadoras de compañías. El dato tiene su correlación en las propias plantillas de las empresas. Según el Mapa del empleo tecnológico de la fundación Cotec, las mujeres constituyen el 35,9% de la fuerza laboral del sector en la Comunidad de Madrid. Aunque no llega a la paridad, el porcentaje es el más alto de toda España, por encima de todas las demás regiones y de la media nacional (32,7%) e incluso de países como Suecia o Alemania.

En emprendimiento, el porcentaje del 16,5% es ligeramente inferior, sin embargo, al de la media nacional, del 17%. Sobre un total de 15.514 emprendedores que contempla el informe en toda España, 12.879 son hombres y 2.635, mujeres. En ningún subsector se alcanza la paridad en el conjunto del país. Incluso en aquellos en que la presencia de fundadoras es mayor como las empresas tecnológicas relacionadas con la cosmética, la moda o las marcas digitales, los porcentajes se quedan en el 44,15%, el 39,25% y el 30,87%, respectivamente.

Durante 2025, el número de mujeres que fundaron una empresa tecnológica en España fue de 138 frente a 35 en 2011. El aumento cuantitativo de mujeres, sin embargo, no ha implicado un aumento en la proporción. En 2011 las mujeres fueron el 15% de las emprendedoras de ese año; en 2025, el 16%. En otras palabras, el año pasado hubo más mujeres emprendedoras que 14 años antes porque hubo más emprendedores en general.

"El 17% de las personas que fundan empresas tecnológicas en España son mujeres. Lo era el año pasado. También el anterior. Y, probablemente, seguirá siéndolo el próximo", escribe entre las conclusiones del documento Ana Herrera, directora de desarrollo empresarial y emprendimiento de Las Rozas Innova, empresa pública dependiente del ayuntamiento de la localidad madrileña. "Desde las administraciones públicas y la iniciativa privada se han impulsado programas de formación, financiación, mentorías o visibilidad. El apoyo institucional existe y la sensibilización también. Pero el 17% no se mueve".

Además, abunda en el riesgo de que la inteligencia artificial, entrenada con datos que reflejan "una mayoría aplastante" de fundadores e inversores masculinos en el campo de la tecnología, termine por perpetuar el sesgo.

Noticias relacionadas

"Si no intervenimos ahora, ya, en este momento en que todavía se están 'entrenando', estaremos codificando la brecha y pasará de ser una inercia cultural, difícil pero atacable, a convertirse en una recomendación algorítmica. Supuestamente más objetiva. Más difícil de discutir. Más invisible. Más dañina, perpetuando una injusticia, pero también una pérdida de valor para toda la sociedad", asevera.