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ORGULLO 2026

Almeida rechaza ir con Maroto a un acto del Orgullo y defiende que su papel es “no generar polémica”

El alcalde sostiene que su contribución al MADO pasa por garantizar que la celebración se desarrolle “con total normalidad”

Almeida durante el Pleno municipal de junio, el último del curso antes del receso estival.

Almeida durante el Pleno municipal de junio, el último del curso antes del receso estival. / AYUNTAMIENTO DE MADRID

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Héctor González

Héctor González

Madrid

No voy a aceptar el reto, ha replicado el alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida, a la propuesta lanzada por la portavoz socialista, Reyes Maroto, de acudir juntos a un acto del Orgullo de este año. El intercambio se ha producido durante el último Pleno municipal del curso, que se está celebrando este martes en Cibeles, donde el regidor ha defendido que su contribución a esta celebración pasa por evitar controversias y garantizar que pueda desarrollarse sin obstáculos.

Previamente, Maroto había retado al alcalde a elegir “el acto” al que acudir juntos para comprobar, según sus palabras, “lo que el Orgullo significa para Madrid”. La portavoz socialista ha acusado a Almeida de “esconderse” y de mantener una “ausencia reiterada” en los actos del Orgullo, una actitud que, a su juicio, supone “dar la espalda” a una ciudad “diversa, orgullosa y abierta”.

"Ser alcalde de Madrid implica representar a toda la ciudadanía”, ha afirmado la dirigente del PSOE-M, antes de reprochar al regidor que no participe “ni siquiera” en actos organizados por el propio Ayuntamiento. También ha criticado que el Gobierno municipal no coloque la bandera arcoíris en la fachada de Cibeles y que las campañas institucionales intenten “invisibilizar al colectivo” y “borrar las reivindicaciones de derechos” que dan sentido a la celebración.

En respuesta, Almeida ha acusado al PSOE de buscar una “foto” y una nueva polémica política en torno al Orgullo. “Los madrileños de ustedes hoy no sacan nada en positivo en este Pleno. Ni una sola medida ni una sola propuesta. Eso sí, sacan una foto, que es lo que les interesa”, ha dicho, en referencia al momento en el que toda la bancada socialista ha posado sosteniendo una camiseta con el lema 'Madrid por bandera' en los colores de la bandera arcoíris.

El alcalde ha defendido que Madrid ha celebrado el Orgullo “con total normalidad” durante sus años de mandato y ha subrayado el papel del Ayuntamiento en la organización y seguridad del evento. “Le es indiferente que el Orgullo se haya celebrado con total normalidad durante todos los años en los que he sido alcalde; que cada vez tenga más soporte y respaldo institucional por parte del Ayuntamiento de Madrid; que cada vez tengamos más y mejores dispositivos que garanticen que se pueda celebrar sin ningún tipo de incidente”, ha espetado.

"Mi mejor forma de contribuir al Orgullo", ha defendido Almeida, es “no generar polémica ni controversia, ni acompañarle a usted en la polémica y en la controversia que llevan buscando desde hace tantos años”. El regidor popular también ha respondido a las críticas sobre la cartelería institucional del Orgullo, comparando el cartel madrileño con campañas de otras administraciones gobernadas por el PSOE.

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"No busquen polémicas y controversias porque no vamos a entrar. No les vamos a acompañar en su cruzada sectaria", ha insistido Almeida, antes de cerrar el debate lanzándole un consejo sarcástico a la portavoz socialista: "El Orgullo es para disfrutar. Disfrútelo porque a lo mejor es su último orgullo como concejal"-.

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