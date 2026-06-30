Almeida anuncia más de 2.000 nuevas plazas para Policía, Bomberos y Samur, y un centro integral de emergencias en Hortaleza

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha anunciado la convocatoria de 2.030 nuevas plazas en los servicios municipales de seguridad y emergencias durante su intervención en el Debate sobre el Estado de la Ciudad de esta martes. En concreto, serán 1.400 plazas de Policía Municipal, 300 de Bomberos y 330 de Samur-Protección Civil.

Almeida ha vinculado estas convocatorias al cumplimiento del llamado Plan 10.000, con el que el Ayuntamiento pretende reforzar las plantillas de seguridad y emergencias. “Por primera vez” habrá “más de 10.000” efectivos en la ciudad, ha defendido el alcalde, que ha situado este objetivo como una forma de responder al trabajo de los servidores públicos durante los últimos años.

El regidor también ha anunciado la creación de un nuevo centro integral de seguridad y emergencias (CISEM) en el distrito de Hortaleza. Según ha explicado, estará dotado de medios avanzados en seguridad digital, coordinación de servicios y blindaje de comunicaciones para garantizar la operatividad ante situaciones críticas. Almeida ha asegurado que Madrid contará con “el mejor centro integrado de seguridad y emergencias” de prácticamente cualquier administración en España.

Además de estos anuncios, el regidor popular ha aprovechado la ocasión para hacer balance de la gestión del Consistorio en materia de seguridad y emergencias. Por lo que respecta a la Policía Municipal, el alcalde ha destacado que en los últimos añlos la plantilla ha pasado de 5.600 agentes a más de 6.300 policías municipales en la calle. También ha citado la construcción de nueve unidades integrales de Policía Municipal de distrito, la renovación completa de la flota de vehículos y la adquisición de simuladores de pistolas Taser para mejorar la formación operativa.

Asimismo, Almeida ha añadido que el presupuesto de la Policía Municipal ha aumentado un 54% y que se han instalado 183 nuevas cámaras de seguridad en la ciudad. Además, ha vuelto a reclamar por enésima vez al Gobierno central la eliminación de la tasa de reposición para que la capital pueda cubrir las casi mil plazas vacantes del Cuerpo local.

En Bomberos, el alcalde ha señalado que la plantilla ha pasado de 1.389 efectivos al inicio de su mandato a 1.513 en la actualidad, y ha fijado el objetivo de llegar a 1.750 bomberos antes de que acabe la legislatura. También ha destacado el incremento presupuestario del servicio y la ejecución de la segunda fase del almacén logístico del Cuerpo de Bomberos, que ha definido como una infraestructura “esencial” para reforzar su capacidad operativa.

Respecto a SAMUR-Protección Civil, Almeida ha defendido un aumento presupuestario del 60%, la incorporación de 200 personas en los últimos años y la llegada de otras 330 antes de que termine la legislatura. Además, ha anunciado que en julio se incorporarán 99 nuevas ambulancias, equipadas, según el alcalde, con medios modernos para atender emergencias sanitarias en la ciudad.

El alcalde también ha subrayado que Samur-Protección Civil es el primer servicio municipal autorizado por la Organización Mundial de la Salud para actuar ante catástrofes o emergencias internacionales, y ha reivindicado su labor tanto dentro de Madrid como en intervenciones fuera de España, tal y como está sucediendo en estos momentos en Venezuela.

En el ámbito de la salud pública, Almeida ha situado el presupuesto de Madrid Salud en 205 millones de euros, frente a los 139 millones anteriores, y ha vinculado este incremento a la atención de nuevas realidades sociales relacionadas con las adicciones, la salud pública y los hábitos de vida saludable. También ha mencionado el centro de Madrid Salud situado en el distrito de Moratalaz.