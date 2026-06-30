Un abanico contra el calor y a favor de la diversidad: el nuevo plan creativo del Orgullo en Madrid

El abanico vuelve cada verano a Madrid como un pequeño salvavidas contra el calor: aparece en terrazas, conciertos, festivales, fiestas al aire libre y cualquier plan donde el sol aprieta más de la cuenta. Pero, coincidiendo con la celebración del Orgullo, este accesorio tradicional cambia de papel y se convierte también en una pieza de expresión personal. Esa es la propuesta de Craft&Go de Artesanía Chopo, que invita a diseñar un abanico inspirado en los colores del arcoíris y transformarlo en un complemento propio para acompañar los planes de la temporada.

Craft&Go convierte el abanico en lienzo para celebrar la diversidad en Madrid. / Cedida

La experiencia, bajo el formato "Pinta una pieza", dura dos horas y tiene un precio de 13,40 euros, con el abanico, la actividad y todos los materiales incluidos. La reserva previa puede realizarse a través de artesaniachopo.com/reservas. Durante el taller, cada participante podrá decorar su abanico con pinturas para textil y crear una pieza única, pensada tanto para combatir las altas temperaturas como para sumarse al ambiente festivo del Orgullo.

Un abanico para llevar el arcoíris

La idea parte de un gesto sencillo: tomar un objeto cotidiano y convertirlo en soporte creativo. Más allá de su función práctica, el abanico se plantea durante estas fechas como "un símbolo de expresión personal, creatividad y diversidad", explican desde el espacio. El resultado es un complemento lleno de color para desfiles, fiestas, conciertos o cualquier plan de verano en la ciudad.

No hace falta experiencia previa. Craft&Go funciona como un espacio abierto en el que cualquiera puede sentarse, escoger una pieza y experimentar con técnicas artísticas a su ritmo. Su concepto se basa en las "Manualidades a la Carta", una fórmula que permite decidir qué hacer, cómo intervenirlo y cuánto tiempo dedicarle dentro de un entorno relajado y accesible.

Manualidades a la carta en el centro de Madrid

Craft&Go forma parte de Artesanía Chopo, una tienda clave en el mundo de las manualidades y las bellas artes en Madrid, con casi cinco décadas de trayectoria. El espacio está ubicado en Colegiata 16, en el centro de la capital, y se plantea como un lugar para crear sin prisas, desconectar del ritmo diario y probar técnicas sin la presión del resultado.

Craft&Go propone el plan más artesanal del Orgullo: pintar un abanico arcoíris. / Cedida

La oferta va mucho más allá del abanico. El espacio permite escoger entre más de 10.000 piezas en soportes como cerámica, madera, cristal, papel o textil, con materiales incluidos y guía durante el proceso. Hay opciones desde 6 euros, según la propuesta elegida, y experiencias que van desde la pintura sobre cerámica hasta el decoupage, la acuarela, el carbón artístico, los pasteles al óleo o la arcilla de secado al aire.

Cerámica, textil, madera y cristal

Entre las experiencias más destacadas figura la pintura sobre cerámica. En este caso, los participantes pueden elegir piezas para horno —como tazas, platos o cuencos— que se decoran con pinturas especiales y después se cuecen a alta temperatura. Artesanía Chopo subraya que es la única tienda en Madrid que dispone de este tipo de horno, lo que permite obtener piezas resistentes, brillantes y aptas para uso alimentario, que pueden recogerse una semana después.

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También hay cerámica decorativa o de fantasía, que no requiere cocción, y propuestas en textil para personalizar tote bags, abanicos o bolsas de aseo con pinturas, rotuladores, plantillas o sellos. En madera, el público puede intervenir cajas, bandejas o elementos decorativos; y en cristal, trabajar transparencias, color y textura para crear objetos personalizados.