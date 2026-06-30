PLANES
21 Distritos cierra su temporada con conciertos, teatro y talleres en Villaverde, Vicálvaro y Vallecas
Ilustración, teatro acrobático y conciertos de soul, jazz y ritmos africanos protagonizan la clausura del programa
EP
El programa 21 Distritos, impulsado por el Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, cierra la temporada del primer semestre con una variada agenda cultural. Este fin de semana, los distritos de Villaverde, Vicálvaro y Puente de Vallecas acogen cuatro propuestas gratuitas que integran artes escénicas, talleres creativos y conciertos al aire libre para disfrutar en familia.
La programación arranca este viernes a las 18:00 h en el Centro Sociocultural Ágata (Villaverde). Los ilustradores Ruango y Triza impartirán Fanzineitor, un taller práctico de autoedición. Esta actividad busca fomentar la expresión libre, permitiendo a los asistentes crear sus propias publicaciones a través del dibujo, la escritura y la experimentación creativa.
Teatro acrobático: 'Sueños encantados' en Vicálvaro
El mismo viernes a las 20:30 h, la Plaza de Don Antonio de Andrés se llenará de magia con Sueños encantados. La compañía colombiana Tchyminigagua presenta un espectáculo de teatro acrobático y circense ideal para todos los públicos, que destaca por sus zancos, números aéreos y una puesta en escena visualmente impactante.
El sábado a las 22:00 h, el Parque del Cerro del Tío Pío será el escenario del directo de Astrid Jones & The Blue Flaps. La banda presentará Shine, su último trabajo, ofreciendo una fusión de soul, jazz y reggae con ritmos africanos. Este evento se enmarca dentro del ciclo cultural Las lunas de Vallekas, destacando por su apuesta por la diversidad y la identidad musical.
Cierre de temporada con Djali Kunda Ba en Vicálvaro
El broche de oro llegará el domingo a las 22:00 h en el Parque Forestal de Valdebernardo. El grupo Djali Kunda Ba ofrecerá un vibrante concierto que fusiona las músicas tradicionales de África occidental con sonidos contemporáneos. Esta actuación, que forma parte de Las noches de Vicálvaro, garantiza una velada cargada de ritmo, emoción y baile.
Tras esta pausa estival, el programa 21 Distritos regresará con fuerza el fin de semana del 18 de septiembre. La nueva programación continuará acercando la cultura a todos los barrios de la capital con una agenda completa de teatro, música, danza, talleres participativos y propuestas de creación contemporánea para todas las edades.
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