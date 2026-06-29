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EL TIEMPO

La Aemet prevé que los termómetros alcancen los 37 grados: vuelven los avisos por calor en Madrid este martes

Aunque aún es pronto para hablar de otra ola de calor, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) augura un ascenso en los termómetros

Dos mujeres caminan con sus abanicos un día de altas temperaturas

Dos mujeres caminan con sus abanicos un día de altas temperaturas / Jordi Otix / EPC

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Valeria López Peña

Valeria López Peña

Madrid

El pasado fin de semana, en el que los madrileños pudieron celebrar unas temperaturas más frescas, le dará paso a un comienzo de semana caluroso. Este martes, 30 de junio, regresan los avisos amarillos por un calor propio de fin de junio y en medio de un verano que se seguirá sintiendo los próximos días, ya que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene previsto que la alerta se extienda este miércoles.

Particularmente notable en el centro y sur de la Comunidad

Este martes estará marcado por temperaturas en aumento, con máximas que alcanzarán los 36ºC en el centro y sur de la Comunidad, por ejemplo, en zonas como Madrid capital. Sin embargo, en otros lugares se superará este umbral hasta llegar a los 37ºC, en concreto, en Alcalá de Henares, Aranjuez, Getafe y Navalcarnero. Aun así, las zonas bajas de la Sierra esperan máximas un par de grados por debajo, al rededor de los 34ºC.

De esta forma, los avisos amarillos se activarán sobre las 13:00 horas en la sierra, zona metropolitana y Henares, así como al sur, vegas y oeste, lo que comprende toda la Comunidad. Aunque es de peligro bajo, el índice ultravioleta máximo será de 10, por lo que la crema de sol seguirá siendo importante para evitar daños en la piel. También se recomienda evitar el sol en horas centrales del día, especialmente entre las 12:00 y 17:00 horas, protegerse con una gorra, sombrero o paraguas y, por supuesto, mantenerse hidratado, evitando bebidas azucaradas y alcohólicas.

Mapa de los avisos por calor previstos para este martes 30 de junio

Mapa de los avisos por calor previstos para este martes 30 de junio / Aemet

En cuanto a las mínimas, se mantienen muy parecidas a los últimos días, rondando los 20ºC. Tal es el caso de Madrid capital, pero algunas esperan temperaturas todavía más bajas, como en Alcalá de Henares, Aranjuez y Collado Villalba con 19ºC. Por su parte, los termómetros en Getafe bajarán a los 21ºC y en Navalcarnero a los 22ºC.

Tiempo estable

Más allá del calor, los cielos no tendrán muchas nubes. Pero debido al calentamiento del suelo y el contraste térmico con el aire frío en las capas medias y altas de la atmósfera, se formará una nubosidad que crece verticalmente a lo largo del día en un fenómeno conocido como nubosidad de evolución.

En cualquier caso, no lloverá este martes y la Aemet tampoco tiene previsto que caigan chubascos este miércoles, cuando seguirán subiendo las temperaturas. Aunque descarta la lluvia para las próximas jornadas a pesar del calor, al menos los madrileños no tendrán que preocuparse por empaparse, ya que tendrán tiempo estable.

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Unos turistas pasean por la ciudad resguardados por un paraguas para protegerse del sol, pues la Aemet ha descartado la lluvia para este martes / Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

Este martes tendrá vientos flojos variables con predominio del componente este al principio y final del día. La velocidad máxima se dará en la mañana a 15km/h, mientras que la tarde no venteará tanto, pues apenas alcanzará los 5km/h.

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