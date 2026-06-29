Vuelve la terraza del Cine Doré: sesiones al aire libre con obras de Buñuel, Loach y Favio

Desde el 1 de julio y hasta el 29 de agosto, el Cine Doré, situado en la Calle de Santa Isabel, 3, en pleno barrio de Antón Martín / Lavapiés en Madrid, recupera sus sesiones nocturnas al aire libre en la Sala 3. Este espacio se consolida como uno de los planes de ocio cultural más frescos de la capital, permitiendo disfrutar de cine bajo el cielo madrileño.

Para cumplir con la normativa, las proyecciones se realizarán con auriculares que se facilitarán al entrar. La sesión inaugural será el 1 de julio a las 22:00 horas con el clásico El ángel exterminador de Luis Buñuel.

Ciclos internacionales

La Filmoteca Española propone varios ciclos temáticos para este mes. Se inicia una retrospectiva dedicada a la cineasta búlgara Binka Zhelyazkova, que explora relatos de resistencia y represión.

Dirigida por Binka Zhelyazkova, 'Swimming pool' es una de las películas que conforman la programación / BOYANA FILM

También continúa el ciclo sobre el maestro del cine social Ken Loach con títulos como Felices dieciséis, Yo, Daniel Blake y El viento que agita la cebada. Por otro lado, bajo el título Eros y Thanatos bajo el sol, el ciclo de Gótico Mediterráneo analiza la decadencia y la obsesión a través de cine experimental y de culto.

Asimismo, se dedica un espacio al cineasta argentino Leonardo Favio con obras fundamentales como Juan Moreira y Nazareno Cruz y el lobo. Finalmente, la III Semana del Cine Mexicano rinde homenaje a la actriz Silvia Pinal con clásicos como Viridiana.

Entradas desde 2 euros y abonos para el Doré

El histórico edificio, ubicado en el corazón de Antón Martín, mantiene precios populares para sus salas. Las entradas tienen un coste general de 3 €, mientras que la tarifa reducida es de 2 € para estudiantes, mayores de 65 años y personas en paro.

Los menores de 18 años y personas con discapacidad pueden acceder de forma gratuita. Las entradas se pueden adquirir en taquilla, de martes a domingo de 17:30 a 20:30 h, o mediante la plataforma online oficial.

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La muestra NO-DO. El mundo de ayer continúa abierta en la calle Magdalena 10 hasta el 26 de julio de 2026. Esta exposición ofrece una visión histórica sobre la propaganda del franquismo y su legado. Para consultar la programación completa, horarios o reservar plaza en las visitas comentadas, los interesados pueden acceder al sitio web oficial de la Filmoteca Española.