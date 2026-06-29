El vino de Madrid busca el impulso digital con un plan de un millón de euros para 44 bodegas

El vino madrileño quiere ganar visitantes también en internet. La Comunidad de Madrid destinará un millón de euros a digitalizar 44 bodegas y a crear nuevas herramientas para planificar rutas, reservar experiencias y comprar productos en 25 municipios de menos de 20.000 habitantes vinculados a la Denominación de Origen Vinos de Madrid.

Bodega Val Azul, en Chinchón. / Comunidad de Madrid

Para ello, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, presentó una nueva iniciativa durante una visita a la Bodega Val Azul, en Chinchón. El proyecto está dirigido a municipios de las cuatro subzonas de la Denominación de Origen Vinos de Madrid —Arganda, Navalcarnero, El Molar y San Martín de Valdeiglesias—, que reúnen 53 bodegas y más de 200 marcas, aunque el plan actuará inicialmente sobre 44 de ellas.

Miguel Ángel García Martín, consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local presenta una nueva iniciativa durante una visita a la Bodega Val Azul, en Chinchón. / Comunidad de Madrid

La iniciativa se desarrollará en localidades de menos de 20.000 habitantes que suman más de 12.000 hectáreas de viñedo. Su objetivo es favorecer la transformación digital del sector, mejorar la experiencia de los visitantes y facilitar la comercialización de los productos elaborados en las bodegas.

La herramienta principal será una plataforma web desde la que los usuarios podrán diseñar rutas en función de sus intereses y del tiempo disponible, reservar visitas y experiencias inmersivas, además de adquirir productos de las bodegas participantes.

Un asistente virtual y control de aforo en tiempo real

Según explicó García Martín, la plataforma incorporará próximamente un asistente virtual que ofrecerá información sobre la historia de los viñedos, las variedades de uva o el proceso de elaboración del vino.

Además, las bodegas que reciban grupos organizados dispondrán de un sistema de control de aforo con información en tiempo real sobre las personas que visitan las instalaciones, lo que permitirá mejorar la gestión de las visitas.

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"Esta aplicación contribuirá a dinamizar el sector vitivinícola y, con él, los municipios más pequeños de toda la región. Porque el vino no es solo gastronomía: es también motor económico, cultural y turístico para los pueblos que lo producen", afirmó el consejero. Asimismo, el responsable autonómico destacó el crecimiento del enoturismo en la región, que durante 2024 registró cerca de 40.000 visitas entre bodegas y museos del vino. En este sentido, la Comunidad de Madrid enmarca esta actuación dentro de su estrategia para reforzar la actividad económica en el entorno rural mediante el aprovechamiento del potencial turístico del sector vitivinícola.

Más ayudas para modernizar bodegas

Durante la presentación, García Martín recordó otras medidas de apoyo al sector, entre ellas el convenio suscrito con la Asociación Madrid Rutas del Vino, que ha permitido modernizar seis bodegas ubicadas en municipios de menos de 5.000 habitantes, como Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Venturada y Villaconejos. Estas actuaciones han contado con una ayuda superior a 300.000 euros destinada a reformar salas de cata y mejorar los accesos.

Los vinos de Madrid ganan posiciones en el mercado, se benefician de un fuerte crecimiento en ventas y abordan nuevos retos como la ampliación del territorio amparado por la Denominación de Origen hacia el norte de la Comunidad o el relanzamiento del enoturismo. / EFE

Asimismo, recordó que, con motivo del 35º aniversario de la Denominación de Origen Vinos de Madrid, la Comunidad declaró 2025 como Año del Enoturismo, acompañado de una inversión superior a cinco millones de euros para promocionar el sector.

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Entre las iniciativas desarrolladas figura la campaña Decanta Madrid, impulsada junto a la Asociación de Hostelería Madrid para aumentar la presencia de los vinos madrileños en bares y restaurantes, además de acciones de formación y profesionalización dirigidas al sector.