Cada vez más jóvenes pasan del alcohol: casi 6 de cada 10 ya no beben habitualmente en Madrid

La relación de los jóvenes con el alcohol está cambiando. Casi seis de cada diez personas de entre 15 y 29 años de Madrid afirman que no beben habitualmente y cada vez más se decantan por estilos de vida más saludables, con más peso del deporte y de actividades alejadas del consumo.

Esa es una de las principales conclusiones del estudio ‘¿Raro por qué? Discursos juveniles en torno al no consumo de alcohol’, presentado este lunes en el Palacio de Cibeles en una jornada organizada por Fad Juventud y el Ayuntamiento de Madrid, a través de Madrid Salud, con la colaboración de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.

“Estamos ante una juventud mucho más consciente de los riesgos para la salud y para el comportamiento que tiene el alcohol”, ha celebrado la vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, durante su intervención inaugural, en que ha destacado que “se está abriendo paso entre los más jóvenes un discurso crítico sobre el consumo de alcohol”.

Gráfico sobre la reducción del consumo de alcohol en jóvenes de Madrid. / Fad Juventud

Los datos avalan esta afirmación. El informe constata que el 57,9% de los jóvenes entre 15 y 29 años no consume alcohol de forma habitual y que un 67,6% muestra una tendencia creciente hacia estilos de vida saludables. Además, entre quienes han bebido alguna vez, el 35,6% afirma haber reducido su consumo y un 17,3% asegura haber dejado de beber. “El trabajo de todos estos años está funcionando”, ha defendido Sanz.

El estudio también aborda las consecuencias asociadas al consumo. Aunque alrededor de uno de cada tres jóvenes afirma no haber experimentado ningún problema derivado del alcohol, entre quienes sí los han sufrido destacan gastar más dinero del previsto, tener problemas de sueño o experimentar tristeza, apatía o falta de ánimo.

La presión para beber

Pese a ese cambio de tendencia, el alcohol sigue ocupando un lugar relevante en la socialización juvenil. Seis de cada diez jóvenes consumen bebidas alcohólicas con frecuencia u ocasionalmente, y el estudio advierte de que su presencia continúa fuertemente normalizada en determinados contextos, especialmente en el ocio nocturno, las fiestas y los planes de grupo.

En estos ambientes sigue existiendo una fuerte presión social por beber. En este sentido, los jóvenes consultados hablan de la necesidad de “ser normal” e integrarse. También relatan que, en muchas ocasiones, quienes no consumen alcohol sienten que deben explicarse, dar excusas o justificar su decisión ante los demás.

Sanz ha reconocido que el cambio no está completo. Los jóvenes, ha dicho, “tienen una actitud hacia el consumo de alcohol más sensata que generaciones anteriores, lo que no quiere decir que el cambio haya sido completo. Los jóvenes que deciden no beber todavía se sienten obligados a justificarse”. Por eso, ha subrayado “la importancia del trabajo que las instituciones estamos llevando a cabo”.

Alcohol y bebidas energéticas

El estudio aborda otra cuestión clave: la relación entre alcohol y bebidas energéticas. Según los datos presentados, la mitad de los jóvenes consume bebidas energéticas con frecuencia u ocasionalmente y dos de cada diez consumidores de alcohol y bebidas energéticas reconocen mezclarlas con bastante o mucha frecuencia.

El informe advierte de una paradoja: aunque tres de cada cuatro jóvenes consideran que la mezcla de alcohol y bebidas energéticas es muy dañina para la salud, esta práctica persiste en determinados contextos. Entre los motivos citados figuran el sabor, la idea de que la bebida energética mejora el gusto del alcohol, la posibilidad de aguantar más tiempo de fiesta o la creencia de que potencia sus efectos.