Sánchez inaugura la nueva sede de ONU Turismo y subraya el liderazgo de España en el sector

Este lunes se ha celebrado en el Palacio de Congresos de Madrid el acto de inauguración de la nueva sede de ONU Turismo, una cita que ha servido para centralizar las funciones del organismo y para reflexionar sobre el papel de España en el ámbito internacional. La agencia de Naciones Unidas, principal entidad para la gobernanza pública del turismo, ocupará este espacio tras las obras de remodelación iniciadas a finales de octubre de 2023.

Un hito para la cooperación internacional

La ceremonia ha servido además para conmemorar el primer aniversario de la Conferencia sobre la Financiación para el Desarrollo celebrada el pasado año en Sevilla. Durante el acto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha situado a España a la vanguardia mundial en solidaridad y cooperación, subrayando que el mundo "no necesita más egoísmo ni más miedo", sino dar un paso al frente para cooperar en múltiples materias. En su intervención, el jefe del Ejecutivo ha defendido que 'ningún desafío global puede resolverse en solitario' y ha calificado la solidaridad internacional como una inversión en estabilidad más que un gasto.

La instalación de este organismo en Madrid se formaliza en virtud de un convenio bilateral firmado en 2022, que estipula la cesión del edificio a ONU Turismo por un periodo de 75 años. Los trabajos de adecuación del inmueble, gestionados por Turespaña y ejecutados por Ferrovial, han supuesto una inversión de 24,8 millones de euros.

Además del presidente del Gobierno, el evento ha contado con la presencia del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres. Durante la jornada, Shaikha Al Nowais, secretaria general de ONU Turismo, ha destacado que la nueva sede permitirá a la organización operar con mayor eficacia en esta nueva etapa. Al Nowais es la primera mujer y la persona más joven en ocupar este cargo en los 50 años de trayectoria de la entidad.

La inauguración sucede a las reuniones celebradas durante el 126º Consejo Ejecutivo de ONU Turismo en Toledo, donde se abordaron cuestiones como el impacto de la situación geopolítica en el sector, la gobernanza turística y la digitalización.

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En dicho marco, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, señaló que la presencia del organismo en España permite al país actuar como nodo para la gobernanza y la transformación del modelo turístico. Por su parte, el Ejecutivo ha vinculado la cooperación internacional en este sector con el Plan de Apoyo al Multilateralismo, bajo los principios de refugio, refuerzo y reforma. La actividad del organismo en Madrid se centrará en el desarrollo de políticas de sostenibilidad y cooperación frente a la fragmentación internacional.