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SECTOR INMOBILIARIO

Ferrocarril, Tectum, Urbania y Avintia pujan por un suelo para medio millar de VPO en Boadilla, el segundo municipio más rico de España

La parcela cuenta con capacidad para levantar 460 viviendas protegidas en alquiler

Imagen aérea de una promoción de vivienda protegdia en alquiler del Plan Vive, en Madrid

Imagen aérea de una promoción de vivienda protegdia en alquiler del Plan Vive, en Madrid / San José

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Gabriel Santamarina

Gabriel Santamarina

Madrid

Desvelados los nombres. Grupo Ferrocarril, Tectum, Urbania y Avintia Inmobiliaria son los cuatro candidatos que han pujado por uno de los suelos más codiciados para construir vivienda protegida en alquiler asequible en la Comunidad de Madrid: una parcela de nada más y nada menos de 46.000 metros cuadrados de edificabilidad y capacidad para levantar 460 casas en el segundo municipio con más renta per cápita de España, Boadilla del Monte, a 25 kilómetros del centro de la capital.

El Ayuntamiento de la localidad sacó a concurso en marzo un derecho de superficie durante 75 años sobre la parcela MZ-2.1 del patrimonio municipal valorada en más de 22 millones de euros. La operación no consiste en una venta de suelo, sino que el Consistorio conservará la titularidad de la parcela y cederá a un tercero el derecho a construir y explotar las viviendas durante ese periodo. Al acabar el plazo, el edificio revertirá a la administración municipal.

A esta licitación pública han concurrido cuatro de los principales inversores en la promoción y/o explotación de viviendas protegidas en alquiler asequible. Por un lado, las promotoras Grupo Ferrocarril y Avintia Desarrollos Inmobiliarios, dos de los grupos más activos en este tipo de concursos. Ambos fueron los grandes ganadores de la última fase del Plan Vive de la Comunidad de Madrid. Adicionalmente, han concurrido la gestora Urbania, que está desarrollando varios proyectos de viviendas en la Comunidad Valenciana de la mano de pequeñas mutuas y Tectum —a través de la promotora Locare—, un fondo especializado en build to rent (viviendas construidas para alquiler) habitual en estos procesos.

460 viviendas protegidas

El suelo en concurso público —con un valor estimado de más de 30 millones de euros— cuenta con una superficie de 32.482 metros cuadrados, con una edificabilidad máxima de 46.125 metros cuadrados para un total de 460 viviendas sujetas a protección pública. Concretamente, de la modalidad de Viviendas de Protección Pública de Precio Limitado (VPPL) en régimen de alquiler. De acuerdo a la información disponible en el pliego el 20% de las futuras viviendas serán de un dormitorio, el 50% de dos y 30% restante de tres, aunque el adjudicatario podrá hacer pequeñas variaciones.

El informe de valoración elaborado por Savills permite aproximar las rentas máximas del futuro complejo. La consultora británica calcula una renta residencial de 11,43 euros por metro cuadrado útil al mes. Con garaje y trastero incluidos, las viviendas de un dormitorio tendrían una renta máxima estimada de 841 euros mensuales; las de dos dormitorios, de 1.116 euros; y las de tres, de 1.318 euros. Estos alquileres previsiblemente se actualizarán al alza en el momento que culminen las obras de construcción, algo que no se prevé como mínimo hasta finales de 2028.

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Esta concesión supondrá una entrada de fondos para el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, ya que se plantea la implantación de un canon, tal y como adelantó El Confidencial en marzo. En concreto, el adjudicatario deberá abonar un canon en dos fases: uno inicial de alrededor de 2,2 millones de euros en el momento de la formalización del derecho de superficie y otro anual de 377.000 euros a partir del cuarto año y durante la vigencia de todo el derecho de superficie.

Fuente: El Periódico

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