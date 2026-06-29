Peironcely, 10: la casa fotografiada por Capa que sus salvadores aún confían en convertir en “un centro de memoria y paz”

La humilde casa de Entrevías que Robert Capa convirtió en 1936 en un icono internacional del horror de la guerra, Peironcely 10, vuelve a ser foco de disputa. Ya no por su conservación, garantizada tras años de reivindicación vecinal, académica y memorialista, sino por el uso que tendrá una vez sea rehabilitada. El Ayuntamiento de Madrid anunció en febrero su intención de convertir el inmueble bombardeado por la aviación alemana en un centro de experimentación cultural para jóvenes, con una parte dedicada a explicar la historia del edificio.

Pese a este anuncio, la Plataforma #SalvaPeironcely10, no renuncia a convencer al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, de que rectifique y mantenga el destino que ha impulsado toda la movilización de los últimos año: un centro de memoria sobre los bombardeos de Madrid y la paz. El pasado martes, diversas asociaciones remitieron una carta abierta al regidor para pedirle una reunión y denunciar el “prolongado silencio” del Ayuntamiento.

“No esperamos una respuesta inmediata”, traslada José María Uría Fernández, director del Centro Documental Anastasio de Gracia y una de las voces de la plataforma, pero sí que el Gobierno municipal acabe recibiéndoles. Uría subraya que ellos siempre han estado abiertos al diálogo, con independencia de quien gobernase. Por eso, no entiende el cambio de rumbo del Consistorio madrileño, al que acusa de haber actuado “de manera un tanto opaca, sin consultar, sin hablar”.

Más allá del giro de guion respecto al proyecto presentado por la entidad y con el que el Ayuntamiento parecía estar de acuerdo, el principal reproche que hacen es el falso dilema planteado desde el Gobierno de Almeida: elegir entre atender a jóvenes de Entrevías o preservar el legado de Capa. “No veo ninguna crítica en que haya un espacio de este tipo en Entrevías”, apunta Uría.La pregunta, añade, es “por qué concretamente ahí”, existiendo alternativas.

Una de ellas, propone la plataforma, es el antiguo Dispensario Médico José María de Llanos, un inmueble cercano, propiedad de la Comunidad de Madrid, actualmente abandonado y vinculado simbólicamente al propio jesuita. Para el director del centro, ese edificio permitiría dar una sede adecuada a la iniciativa social sin desnaturalizar Peironcely. “En una ciudad como Madrid hay presupuesto suficiente, más que de sobra, para poder atender los dos proyectos de manera digna”, defiende.

Recreación del proyecto planteado por Salvar Peironcely para crear un centro de memoria. / Salvar Peironcely

El proyecto de la plataforma, denominado Plan Robert Capa-Entrevías, plantea convertir Peironcely, 10 en el Centro Robert Capa para la interpretación de los bombardeos aéreos de Madrid. No sería un gran museo, ya que el espacio no lo permite, sino un lugar dedicado a salvaguardar la memoria del inmueble. Explicaría la historia de la casa desde su construcción en 1927 hasta la vida de sus últimos vecinos, con especial atención a los bombardeos sobre población civil durante la Guerra Civil.

“Ese lugar tiene que honrar la memoria de las víctimas anónimas de los bombardeos aéreos que sufrió Madrid”, resume Uría, que recuerda que la ciudad fue “la primera gran capital de Europa” sobre la que se ensayó la estrategia del terror aéreo contra civiles por parte de las aviaciones de Hitler y Mussolini en apoyo del ejército sublevado. Un horror que hoy en día "vemos lugares como Ucrania, en Gaza y en tantos otros sitios donde la la guerra se expande", lamenta Uría. "Lo que buscamos es un centro que conmemore la memoria y la paz para evitar que esto se repita", subraya.

El plan no se limita al edificio. Propone actuar también sobre el entorno: peatonalizar tramos próximos, recuperar restos arqueológicos de viviendas bombardeadas, crear un museo al aire libre, instalar un monumento a la infancia víctima de la guerra, impulsar murales participativos y conectar simbólicamente el lugar con la estación de Cercanías Asamblea de Madrid-Entrevías y con el Museo Reina Sofía, donde se conserva una copia de la fotografía de Capa.

Uría cree que Madrid está desaprovechando una oportunidad internacional. Cita el ejemplo de Leipzig, donde otra imagen de Capa sirvió para salvar y resignificar un edificio vinculado a la Segunda Guerra Mundial. En Madrid, afirma, el trabajo ya está hecho: el inmueble está protegido, el proyecto redactado y las conexiones internacionales tejidas. “Nosotros no reclamamos al Ayuntamiento quedarnos con el edificio ni gestionarlo”, insiste. Lo que piden es que se respete el sentido del lugar.

Pese al desencuentro, el director del Centro Documental Anastasio de Gracia no da la batalla por perdida. “Confiamos en que hay espacio para sentarnos a hablar y lograr una solución que beneficie a todos”, afirma. La plataforma asegura tener “los brazos tendidos y los planos sobre la mesa”. Su línea roja es clara: que Peironcely, 10 no quede reducido a un centro juvenil con una mención secundaria a Capa.