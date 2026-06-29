El Parque de Atracciones de Madrid saldrá a concurso por primera vez desde 1967 y blindará su tiovivo histórico

El Parque de Atracciones de Madrid saldrá a concurso por primera vez desde 1967. El Ayuntamiento madrileño publicará en las próximas semanas los pliegos de la nueva concesión del recinto, según anunciará este lunes el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, durante el Debate del Estado de la Ciudad.

La nueva concesión tendrá una duración improrrogable de ocho años, hasta el 5 de octubre de 2035. El objetivo municipal es dar un nuevo impulso a uno de los principales espacios de ocio de la capital, hacerlo más competitivo y reforzar su papel como polo de atracción turística y de diversión.

Los pliegos darán prioridad a las ofertas que incluyan inversiones para modernizar las instalaciones y construir o renovar atracciones. La mayor parte de la inversión deberá destinarse a este apartado, aunque el futuro adjudicatario también tendrá que asumir mejoras de accesibilidad para avanzar hacia un parque más inclusivo. Otra parte de las actuaciones estará orientada al ahorro energético.

Una pieza creada en Francia en 1927

El nuevo contrato también blindará la conservación del tiovivo histórico del Parque de Atracciones, una pieza creada en Francia en 1927 y adquirida por el recinto en 1968 a un feriante español. Se trata de un elemento de valor arquitectónico, hecho a mano por artesanos de la madera y considerado una muestra de art déco y estilo modernista.

Las bases administrativas obligan al adjudicatario a prestar especial atención a su conservación, mantenimiento y consolidación. En caso necesario, deberá acometer las obras de restauración que demande la pieza, que actualmente se encuentra protegida bajo una gran pérgola de madera para evitar el deterioro por las inclemencias meteorológicas.

Todas las inversiones y gastos que se produzcan en el recinto correrán a cargo del concesionario o de terceros, pero no del Ayuntamiento. Además, las obras que se autoricen no podrán reducir la superficie actual destinada a zonas verdes y espacios libres ajardinados.

El Parque de Atracciones abrió sus puertas en San Isidro de 1968 y desde entonces ha estado operado por Parques Reunidos. La concesión original fue adjudicada en julio de 1967, después de que el Pleno aprobara el pliego de condiciones para la construcción, conservación y explotación del recinto en diciembre de 1966.

Desde su inauguración, el parque ha acometido cinco grandes reformas. Entre las actuaciones más destacadas figuran la incorporación de nuevas atracciones en los años 70, la ampliación de la zona noreste en los 90, la creación de las actuales áreas temáticas en 1998, la construcción de las montañas rusas Abismo y Tarántula entre 2005 y 2006, y la puesta en marcha del espacio infantil Nickelodeon en dos fases, en 2014 y 2018.

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Actualmente, el Parque de Atracciones de Madrid cuenta con más de 30 atracciones y recibe alrededor de un millón de visitantes al año. Su público mayoritario está formado por familias con niños de entre 6 y 12 años y jóvenes de entre 14 y 18 años, con una presencia principalmente local.