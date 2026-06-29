Un parapentista de 69 años, herido grave tras sufrir un accidente en Villavieja del Lozoya

Un hombre de 69 años ha resultado herido de carácter potencialmente grave tras sufrir un accidente mientras practicaba parapente en el municipio madrileño de Villavieja del Lozoya.

El servicio de emergencias 112 de la Comunidad de Madrid recibió el aviso del suceso a las 15:56 horas. Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Grupo Especial de Rescate en Altura (GERA) de los Bomberos de la Comunidad de Madrid, quienes llevaron a cabo las labores de rescate del parapentista tras el accidente.

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Una vez estabilizado por el equipo médico del SUMMA 112, el hombre fue trasladado en helicóptero al Hospital Universitario La Paz de Madrid. Según las primeras valoraciones médicas, el varón presenta una posible fractura de pelvis, por lo que su pronóstico es potencialmente grave.