Una cena única para 25 personas en Madrid: el viaje gastronómico de Quincé entre Brasil y Ámsterdam

Sin salir de Madrid, pero con la mesa puesta entre Latinoamérica, Brasil, Ámsterdam y el barrio de Justicia. Esa es la propuesta de Quincé, el restaurante dirigido por Pablo Ballvé en la calle Barquillo, que el próximo sábado 4 de julio recibirá al chef brasileño Gui Comandulli, al frente de Catuabar en Ámsterdam, para una cena a cuatro manos creada exclusivamente para esa noche.

La cita nace de la amistad entre ambos cocineros y de una manera compartida de entender la gastronomía: el producto como punto de partida, el respeto por la temporada y una cocina de alto nivel servida en un formato cercano, desenfadado y sin artificios. "Gui y yo nos unimos porque compartimos una misma forma de entender la cocina: producto, temporada y curiosidad por probar cosas nuevas. Este cuatro manos nace de la amistad y de las ganas de volver a cocinar juntos, creando un menú único entre Madrid y Ámsterdam", explica Ballvé.

Una noche, 25 plazas y un viaje gastronómico sin salir de Madrid: así será la cena especial de Quincé / Cedida

El encuentro tendrá lugar en la cocina abierta de Quincé, donde sala y fogones conviven sin barreras y forman parte de una misma experiencia. La cena comenzará a las 20:00 horas y se prolongará hasta la medianoche, con un formato de menú cerrado, un precio de 60 euros por persona —bebidas aparte— y un aforo limitado a 25 comensales.

Un viaje entre España, Latinoamérica y Brasil

Durante una sola noche, Ballvé y Comandulli propondrán un menú concebido para cruzar miradas, técnicas y sabores. La cocina de Quincé, marcada por el producto de temporada y una carta en constante movimiento, se encontrará con el universo de Catuabar, un restaurante-coctelería situado en Amsterdam Oost que combina influencia sudamericana, espíritu cosmopolita y una lectura muy personal de la cocina brasileña.

Gui Comandulli llega a Madrid con una trayectoria marcada por su paso por algunos de los restaurantes más reconocidos del mundo. Antes de establecerse en Ámsterdam, trabajó en Brasil en DOM y Dalva e Dito, del grupo de Alex Atala, y también en Central, en Lima, junto a Virgilio Martínez. Su cocina parte de sabores intensos, técnica y combinaciones inesperadas, con una mirada abierta a distintas culturas gastronómicas.

Más que una colaboración puntual, la cena se plantea como una forma de reunir de nuevo en la cocina a dos amigos que comparten curiosidad por el producto, por la temporada y por la posibilidad de probar algo que solo ocurre una vez. Un menú irrepetible que, según la filosofía de Quincé, cambia, evoluciona y solo puede disfrutarse en un momento concreto.

Quincé, cocina viva en Justicia

Ubicado en el número 42 de la calle Barquillo, Quincé es el proyecto personal de Pablo Ballvé en pleno corazón del barrio de Justicia. El restaurante se define por una cocina de temporada, creativa y en movimiento, donde la carta cambia de forma orgánica según lo que ofrece el mercado y según la inquietud del propio equipo.

Una noche, 25 plazas y un viaje gastronómico sin salir de Madrid: así será la cena especial de Quincé. / Cedida

La cocina abierta y la barra central permiten al comensal ver de cerca el trabajo del equipo, en una experiencia donde la sala no se entiende como algo separado de los fogones. El vino es otro de los pilares del proyecto, con una carta en rotación constante y un trabajo cercano con bodegas, importadores y pequeños productores.

En apenas seis meses desde su apertura, Quincé ha sido recomendado por la Guía Michelin, consolidándose como uno de los proyectos emergentes más interesantes de Madrid. Ahora, con esta cena a cuatro manos, refuerza su apuesta por una cocina viva, cambiante y conectada con otras ciudades.

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Las reservas para la cena con Catuabar se pueden realizar a través de la web de Quincé. Una cita de aforo reducido para quienes quieran viajar de Madrid a Ámsterdam, Brasil y Latinoamérica sin moverse del barrio de Justicia.