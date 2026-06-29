Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga CercaníasCanal de Isabel IIPregón del OrgulloParque de Atracciones de MadridAyuda a VenezuelaPeironcelyFernando BrambilaMadrid XploraClara Sánchez
instagramlinkedin

GASTRONOMÍA

Una cena única para 25 personas en Madrid: el viaje gastronómico de Quincé entre Brasil y Ámsterdam

Pablo Ballvé recibirá el próximo 4 de julio en su restaurante del barrio de Justicia al chef brasileño Gui Comandulli, de Catuabar, para un menú cerrado de 60 euros y solo 25 plazas

Quincé reúne a Madrid, Ámsterdam y Brasil en una cena a cuatro manos por una sola noche.

Quincé reúne a Madrid, Ámsterdam y Brasil en una cena a cuatro manos por una sola noche. / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Andrea San Martín

Andrea San Martín

Madrid

Sin salir de Madrid, pero con la mesa puesta entre Latinoamérica, Brasil, Ámsterdam y el barrio de Justicia. Esa es la propuesta de Quincé, el restaurante dirigido por Pablo Ballvé en la calle Barquillo, que el próximo sábado 4 de julio recibirá al chef brasileño Gui Comandulli, al frente de Catuabar en Ámsterdam, para una cena a cuatro manos creada exclusivamente para esa noche.

La cita nace de la amistad entre ambos cocineros y de una manera compartida de entender la gastronomía: el producto como punto de partida, el respeto por la temporada y una cocina de alto nivel servida en un formato cercano, desenfadado y sin artificios. "Gui y yo nos unimos porque compartimos una misma forma de entender la cocina: producto, temporada y curiosidad por probar cosas nuevas. Este cuatro manos nace de la amistad y de las ganas de volver a cocinar juntos, creando un menú único entre Madrid y Ámsterdam", explica Ballvé.

Una noche, 25 plazas y un viaje gastronómico sin salir de Madrid: así será la cena especial de Quincé

Una noche, 25 plazas y un viaje gastronómico sin salir de Madrid: así será la cena especial de Quincé / Cedida

El encuentro tendrá lugar en la cocina abierta de Quincé, donde sala y fogones conviven sin barreras y forman parte de una misma experiencia. La cena comenzará a las 20:00 horas y se prolongará hasta la medianoche, con un formato de menú cerrado, un precio de 60 euros por persona —bebidas aparte— y un aforo limitado a 25 comensales.

Un viaje entre España, Latinoamérica y Brasil

Durante una sola noche, Ballvé y Comandulli propondrán un menú concebido para cruzar miradas, técnicas y sabores. La cocina de Quincé, marcada por el producto de temporada y una carta en constante movimiento, se encontrará con el universo de Catuabar, un restaurante-coctelería situado en Amsterdam Oost que combina influencia sudamericana, espíritu cosmopolita y una lectura muy personal de la cocina brasileña.

Gui Comandulli llega a Madrid con una trayectoria marcada por su paso por algunos de los restaurantes más reconocidos del mundo. Antes de establecerse en Ámsterdam, trabajó en Brasil en DOM y Dalva e Dito, del grupo de Alex Atala, y también en Central, en Lima, junto a Virgilio Martínez. Su cocina parte de sabores intensos, técnica y combinaciones inesperadas, con una mirada abierta a distintas culturas gastronómicas.

Más que una colaboración puntual, la cena se plantea como una forma de reunir de nuevo en la cocina a dos amigos que comparten curiosidad por el producto, por la temporada y por la posibilidad de probar algo que solo ocurre una vez. Un menú irrepetible que, según la filosofía de Quincé, cambia, evoluciona y solo puede disfrutarse en un momento concreto.

Quincé, cocina viva en Justicia

Ubicado en el número 42 de la calle Barquillo, Quincé es el proyecto personal de Pablo Ballvé en pleno corazón del barrio de Justicia. El restaurante se define por una cocina de temporada, creativa y en movimiento, donde la carta cambia de forma orgánica según lo que ofrece el mercado y según la inquietud del propio equipo.

Una noche, 25 plazas y un viaje gastronómico sin salir de Madrid: así será la cena especial de Quincé.

Una noche, 25 plazas y un viaje gastronómico sin salir de Madrid: así será la cena especial de Quincé. / Cedida

La cocina abierta y la barra central permiten al comensal ver de cerca el trabajo del equipo, en una experiencia donde la sala no se entiende como algo separado de los fogones. El vino es otro de los pilares del proyecto, con una carta en rotación constante y un trabajo cercano con bodegas, importadores y pequeños productores.

En apenas seis meses desde su apertura, Quincé ha sido recomendado por la Guía Michelin, consolidándose como uno de los proyectos emergentes más interesantes de Madrid. Ahora, con esta cena a cuatro manos, refuerza su apuesta por una cocina viva, cambiante y conectada con otras ciudades.

Noticias relacionadas

Las reservas para la cena con Catuabar se pueden realizar a través de la web de Quincé. Una cita de aforo reducido para quienes quieran viajar de Madrid a Ámsterdam, Brasil y Latinoamérica sin moverse del barrio de Justicia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Javier Carazo: 'La Comunidad de Madrid va a ser la primera región de España en instalar cajeros automáticos en todos sus municipios
  2. El delegado del Gobierno en Madrid amenaza con acciones legales contra Ayuso y Almeida por falta de información sobre el parque Paraíso
  3. El oasis residencial de Iker Jiménez y Carmen Porter: así son la biblioteca gigante y piscina al norte de Madrid de los presentadores de 'Horizonte
  4. Madrid se moviliza para enviar ayuda a Venezuela tras los terremotos: 'No va a ser una recogida de un día, esto apenas empieza
  5. El niño de Somosierra: cuarenta años de la desaparición más extraña y misteriosa
  6. Manuel, el Policía Municipal jubilado que patrulló la Cañada Real durante años: 'Añoro las noches de vigilancia sin saber cómo iban a terminar
  7. Buenas noticias para los vecinos de Móstoles: avance de la Autopista Madrileña del Suroeste, que aliviará el tráfico del municipio
  8. Madrid tiene un parque más grande que Central Park: un pulmón verde con lago, rutas y miradores

Una cena única para 25 personas en Madrid: el viaje gastronómico de Quincé entre Brasil y Ámsterdam

Una cena única para 25 personas en Madrid: el viaje gastronómico de Quincé entre Brasil y Ámsterdam

El vino de Madrid busca el impulso digital con un plan de un millón de euros para 44 bodegas

El vino de Madrid busca el impulso digital con un plan de un millón de euros para 44 bodegas

Cada vez más jóvenes pasan del alcohol: casi 6 de cada 10 ya no beben habitualmente en Madrid

Cada vez más jóvenes pasan del alcohol: casi 6 de cada 10 ya no beben habitualmente en Madrid

Ayuso eleva su advertencia sobre los censos electorales: "Cada funcionario que otorgue la nacionalidad a quien no la merece estaría haciendo algo ilegal"

Ayuso eleva su advertencia sobre los censos electorales: "Cada funcionario que otorgue la nacionalidad a quien no la merece estaría haciendo algo ilegal"

Ayuso avisa a los funcionarios que "estarían haciendo algo ilegal" si otorgan la nacionalidad a quienes no la merecen

El 'pequeño Retiro' de Carabanchel es uno de los parques más impresionantes y desconocidos de Madrid: palacios, fuentes y árboles centenarios

Así trabaja el ERICAM de la Comunidad de Madrid para encontrar supervivientes en Venezuela

Así trabaja el ERICAM de la Comunidad de Madrid para encontrar supervivientes en Venezuela

El equipo de emergencias de Madrid coordina una docena de equipos internacionales para buscar supervivientes de los terremotos en Venezuela

El equipo de emergencias de Madrid coordina una docena de equipos internacionales para buscar supervivientes de los terremotos en Venezuela