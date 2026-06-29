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'Mulas' de plástico sobre ruedas diminutas: dos detenidos en Chamberí con cocaína oculta en camiones de juguete

La Policía Municipal de Madrid intervino casi 4.500 euros en efectivo y cerca de 30 gramos de droga preparada en pequeñas bolsas

Camiones de juguete con cocaína en su interior.

Camiones de juguete con cocaína en su interior. / POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID

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Javier Martínez Candela

Madrid

La carga era pequeña, pero el delito no: la Policía Municipal de Madrid ha detenido a un hombre y una mujer en el distrito de Chamberí tras encontrar cerca de 30 gramos de cocaína escondidos en camiones de juguete que viajaban en el maletero de un coche, junto a casi 4.500 euros en efectivo.

Los hechos ocurrieron el pasado 12 de junio, sobre las 18:15 horas, en la calle Raimundo Fernández Villaverde, cuando una patrulla observó que un vehículo realizaba un giro brusco al advertir la presencia policial. Los agentes decidieron entonces darle el alto y registrar a los ocupantes.

Durante la intervención, los policías apreciaron una actitud nerviosa en los ocupantes del coche, por lo que procedieron a realizar un cacheo superficial. Al conductor le intervinieron dos teléfonos móviles y 680 euros en efectivo, mientras que a la mujer y en el interior de una mochila se localizaron otros 3.660 euros.

Tras el hallazgo del dinero, los agentes registraron el vehículo y encontraron en el maletero una bolsa de supermercado con varios juguetes, en su mayoría camiones de plástico. Uno de ellos estaba abierto, lo que levantó las sospechas de los policías, que revisaron el resto. En el interior de los juguetes localizaron pequeñas bolsas de plástico con cierre que contenían, en total, cerca de 30 gramos de cocaína presuntamente preparada para su venta.

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Los dos detenidos, de 35 y 49 años, fueron puestos a disposición judicial como presuntos autores de un delito contra la salud pública.

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