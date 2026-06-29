El mejor parque de Madrid para andar en verano: "Salir cinco días a la semana una hora se traduce como 78.000 calorías al año"

Caminar solo necesita calzado cómodo, tan sencilla que incluso los adultos mayores suelen incorporarlo en su rutina. De hecho, se suele asociar a este grupo etario, a pesar de ser una actividad de bajo impacto que ayuda a quemar hasta 350 calorías diarias y mejora la salud mental. Además, andar fácilmente se convierte el deporte en un hábito, pero algunos necesitan de más ayuda: la compañía de un buen 'podcast', rutas señalizadas o un buen sitio, y en Madrid, sobran las opciones.

En la ciudad hay muchos lugares para caminar, incluso el centro hay parques tan grandes como El Retiro o la Rosaleda de Ramón Ortiz, pero quizá menos menos presente en la mente de los ciudadanos está Madrid Río, el parque lineal donde podrá caminar con la compañía del Manzanares en un ambiente muy deportivo. Y es que los expertos señalan que caminar a diario tiene un gran impacto sobre la salud general y en la pérdida de peso.

¿Dónde hacer el "paseo de abuelo"?

Para caminar solo necesita de unas zapatillas cómodas, pero también la sencillez de no sobre pensar por dónde ir, si se va a resbalar o qué hacer después. Para ello, el parque lineal de Madrid Río es perfecto. Discurre paralelo al Manzanares con majestuosos puentes para unir riberas y sobrepasar espectaculares vistas, como los jardines bajos del Puente de Segovia, resultado de obras recientes al puente más antiguo de la ciudad. Se trata de dos jardines fluviales, donde la gente se da cita para hacer yoga, pasear a su perro o alguna instalación artística.

Además, se puede recorrer el parque siguiendo el Salón de Pinos, un camino de árboles donde los más deportistas se suelen reunir. Desde ciclismo, hasta juegos infantiles, zonas de petanca y varias rutas de senderismo. Muy cerca, podrá ir a cafeterías o disfrutar de la amplia programación cultural de El Matadero.

Vista del parque de Madrid Río, uno de los mejores parques para salir a caminar. EFE/Víctor Lerena/Archivo / Víctor Lerena / EFE

Pero ¿cómo no mencionar al parque del Retiro? No sólo es de los más grandes, con 118 hectáreas en las que comprende parterres, estanques, monumentos, riachuelos, jardines paisajísticos, el icónico Palacio de Cristal, y la lista sigue. Cualquiera que ya haya ido habrá visto gente montando la bicicleta, patinando o, mejor aún, caminando.

Pero más allá de este atractivo turístico, la ciudad tiene mucho más para ofrecer. Al sureste, se encuentra el Parque de Enrique Tierno Galván, donde está el Planetario de Madrid y se puede llegar al bajarse en la parada de Metro Méndez Álvaro. Otro espacio que pueda no ser tan conocido entre los madrileños es la Finca de Vista Alegre, que alguna vez fue lugar de ocio para reyes y nobles. Ahora destaca por sus jardines geométricos y plantas exóticas a los que también puede llegar en Metro, a la parada Oporto.

A nivel Comunidad, la posibilidad de hacer senderismo es casi infinito. Algunas tan curiosas que atraviesan un cañón en un camino que viaja en el tiempo para llevarlo a una presa del siglo XIX, otras que recuperan la naturaleza en medio de un patrimonio medieval, otras que incluyen a toda la familia para ver paisajes de cuento, y otras cuantas tienen pozas naturales para refrescarse, pero todas muy cerca de la capital.

Los beneficios de hacer lo más común del mundo: andar

La instructora de fitness grupal y estratega de contenido de la Academia Nacional de Medicina del Deporte (NASM), Susane Pata, explicó a la revista Lecturas que "caminar 30 minutos durante siete días puede generar un gasto calórico semanal entre 700 y 1.400 calorías". Un beneficio especialmente notable para alguien con sobrepeso que llevaba una vida sedentaria, si este hábito viene acompañado de paciencia para mantenerlo a largo plazo.

Un equipo de entrenadores coincide con Pata y aseguran en el 'podcast' de ADH que caminar, si se hace a diario, aun sin siquiera trotar para acelerar el paso, quema entre 300 y 350 calorías. Lo que ellos llaman "paseo de abuelo", ese paso lento que parece sencillo e inútil, cuando se alarga 40 o 45 minutos, el gasto calórico puede alcanzar las 600 calorías. Además, si se repite cinco días a la semana, el acumulado anual puede alcanzar las 78.000 calorías.

Se trata de una actividad de bajo impacto, muy suave, por lo que todo recae en la consistencia por encima de la intensidad. No obstante, el cardiólogo Aurelio Rojas, afirma en uno de sus vídeos más virales en TikTok que el español medio da entre 3.000 y 4.000 pasos al día, muy por debajo de lo que el cuerpo necesita.

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En este sentido, insiste en que caminar aumenta los niveles de hormonas que nos hace feliz, como la serotonina o la dopamina, como también la noradrenalina. Asimismo, libera endorfinas, reduce el estrés y mejora la memoria y el autocontrol, sin impacto articular.