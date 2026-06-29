Madrid iza la bandera LGTBI en la plaza Pedro Zerolo y activa el dispositivo de seguridad del Orgullo con más de 3.300 policías

La bandera LGTBI ondea desde este lunes en la plaza de Pedro Zerolo, en pleno barrio de Chueca, como arranque simbólico de la semana del Orgullo Madrid 2026, que comenzará oficialmente este miércoles con el pregón, vivirá su jornada central el sábado 4 de julio con la manifestación estatal y concluirá el domingo. Para controlar la seguridad, la Policía Nacional ha presentado asímismo su dispositivo con más de 3.300 agentes que trabajarán durante los cinco días de las celebraciones.

El izado de bandera ha estado encabezado por el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid, José Fernández, quien ha defendido que el acto representa la "máxima demostración" de que la capital es una ciudad "abierta, libre y diversa". "Madrid va a seguir viviendo estos días de fiesta y al mismo tiempo de reivindicación", ha señalado Fernández, que ha llamado a no "echar marcha atrás nunca" porque "la libertad se conquista cada día". El delegado ha subrayado además que la capital se convierte estos días en un "espejo" para otras ciudades y países donde las personas LGTBI "no viven libremente".

En el acto también han participado la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz; la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero; el concejal de Centro, Carlos Segura, y otros ediles municipales. La ceremonia ha incluido la lectura del microrrelato La certeza de lo que fue amor, ganador del certamen municipal, y una actuación musical con el tema All the lovers, de Kylie Minogue.

Con motivo del Madrid Orgullo 2026, el Ayuntamiento desplegará dos 'puntos arcoíris' en la plaza de Isabel II, junto a Ópera, los días 1 y 2 de julio. Su objetivo será informar, sensibilizar contra la LGTBIfobia y atender a posibles víctimas de agresiones. Fernández ha defendido que se trata de una ubicación "estratégica" por su proximidad a los escenarios principales de la Puerta del Sol y la plaza de España.

Estos espacios funcionarán de forma similar a los 'puntos violeta' y difundirán recursos municipales, entre ellos el servicio de atención a víctimas de LGTBIfobia, que ofrece asistencia psicológica y orientación jurídica gratuita desde su puesta en marcha en 2022. El Consistorio ha recordado que destina alrededor de medio millón de euros anuales a los organizadores del MADO y que mantiene otros recursos, como el asesoramiento a empresas para elaborar planes de diversidad.

La bandera LGTBI ondeando en la plaza de Pedro Zerolo. / EFE/ Adrián Masa

Más de 3.300 policías

En paralelo, la Policía Nacional ha presentado este lunes su dispositivo de seguridad para las celebraciones, que movilizará a más de 3.300 agentes entre los días 1 y 5 de julio. El operativo contará con un refuerzo específico de 700 agentes para la manifestación central del sábado, jornada en la que se espera la mayor afluencia.

La portavoz del Cuerpo ha explicado que el objetivo es garantizar "los derechos y libertades" de los asistentes y asegurar que los actos se desarrollen "con normalidad", a los que se calcula que cerca de un millón y medio de personas pasen por Madrid durante la semana del Orgullo. El dispositivo incluirá efectivos de la Unidad de Intervención Policial, la Unidad de Prevención y Reacción, guías caninos, Caballería, Subsuelo, Brigada Móvil, Policía Científica y medios aéreos, con helicópteros y drones. La Brigada Móvil intensificará además su presencia en Metro ante la elevada afluencia prevista en el transporte público.

"Es conveniente tener las pertenencias siempre controladas y en la parte delantera", ha recomendado la portavoz policial, que también ha pedido acudir con tiempo a los actos y avisar de inmediato a los agentes ante cualquier incidencia.

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La Policía ha recalcado que prestará especial atención a posibles delitos de odio relacionados con la orientación sexual o la identidad de género. "Se vigilará cualquier hecho que pueda constituir un delito de odio", ha señalado la portavoz, que ha animado a las víctimas o testigos a comunicar los hechos cuanto antes para activar las investigaciones. El pregón oficial tendrá lugar en la plaza de Pedro Zerolo y estará protagonizado por La Plexy, icono de la noche madrileña. El programa incluirá también un pregón "de cine LGTBI+", guiado por Cayetana Guillén Cuervo, y el pregón del Orgullo Latino, a cargo de Kany García.