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Lenglet deja el Atlético para fichar por el Benfica

El defensa francés viaja a Lisboa para pasar el examen médico y firmar un contrato de tres temporadas

Clement Lenglet, en el banquillo del Metropolitano antes de un partido del Atlético.

Clement Lenglet, en el banquillo del Metropolitano antes de un partido del Atlético. / Europa Press

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Redacción

El Atlético de Madrid vacía la plantilla antes de acometer fichajes. La salida de Antoine Grizmann para fichar por el Orlando City fue la primera. La de Clément Lenglet para enrolarse en el Benfica será la segunda. El defensa francés ha viajado este lunes a Lisboa para cerrar su contratación con el club portugués una vez haya cumplimentado los trámites previos, como el examen médico.

Lenglet tiene contrato con el Atlético hasta el 30 de junio de 2028, y firmará con el Benfica un compromiso nuevo por tres años, hasta 2029. El defensa francés dijo estar "muy contento" de su inminente fichaje y que ha hablado Rui Costa como con Marco Silva, presidente y entrenador del conjunto lisboeta, respectivamente, antes de dar el sí a al operación, según un vídeo difundido por el diario Récord.

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Clément Lenglet, de 31 años, ha militado dos temporadas en el Atlético (24-26), la primera como cedido del Barça para ahorrarse la ficha, y que anteriormente le había cedido al Tottenham Hotspur y Aston Villa. En el Camp Nou estuvo cuatro temporadas (2018-22), donde jugó 160 partidos y conquistó tres títulos: Liga, Copa y Supercopa de España. El Barça le fichó del Sevilla previo pago de 35,9 millones.

Fuente: El Periódico

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