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Incidencia en Cercanías Madrid: retrasos y supresión de trenes en la línea C-5

Adif trabaja en la reparación de la avería detectada en la línea C-5 de Cercanías Madrid, que ha obligado a suprimir varios convoyes este lunes

Estación de Las Águilas en la línea C-5 de Cercanías Madrid.

Estación de Las Águilas en la línea C-5 de Cercanías Madrid. / ADIF / Europa Press

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EP

La red de Cercanías Madrid está sufriendo retrasos significativos este lunes debido a una incidencia en la infraestructura ferroviaria que afecta a la línea C-5 (Móstoles-El Soto – Humanes).

El problema, localizado en el tramo comprendido entre las estaciones de Móstoles-El Soto y Móstoles, fue detectado alrededor de las 17:10 horas. Según han confirmado fuentes de Adif a Europa Press, la avería ha obligado a interrumpir la circulación por una de las vías y ha provocado la supresión selectiva de varios convoyes para gestionar el tráfico.

El personal técnico de Adif ya se encuentra trabajando en la zona para reparar la incidencia y restablecer la normalidad en el servicio a la mayor brevedad posible. Se recomienda a los usuarios consultar los canales oficiales de Cercanías Madrid para conocer el estado actualizado de su tren.

En relación con la huelga convocada por el Sindicato Ferroviario, Renfe ha confirmado que el seguimiento en el servicio de Cercanías Madrid ha sido del 0% durante la jornada de este lunes.

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El operador ferroviario ha subrayado que, a pesar de la convocatoria, la red madrileña ha operado con "normalidad". Esta cifra contrasta con las denuncias del sindicato convocante, que ha señalado irregularidades y una afectación nacional de 124 servicios, asegurando que la empresa ha vulnerado el derecho de huelga.

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