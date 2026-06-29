De la historia de Manolita Chen al fenómeno Dulceida: Madrid Orgullo premia la lucha LGTBIQ+

La 16ª edición de los Premios MADO, celebrada este lunes en el Instituto Francés de Madrid, se ha consolidado como un tributo a la excelencia, la lucha histórica y el activismo incansable.

El acto, que ha estado presidido por la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha reunido a destacadas personalidades para reconocer a quienes han sido pilares fundamentales en la conquista de derechos y la visibilidad LGTBIQ+.

El evento, que desde 2009 reconoce a quienes transforman nuestra sociedad, ha puesto el foco este año en un abanico de perfiles que representan la diversidad y la potencia del movimiento LGTBIQ+.

Los grandes protagonistas de la jornada

El palmarés de este año ha destacado por su equilibrio entre la trayectoria histórica, la labor activista y la influencia cultural contemporánea:

Manolita Chen: referente del activismo trans, fue la primera mujer en lograr el cambio legal de nombre y género en su DNI, además de alcanzar el derecho legal a la adopción.

referente del activismo trans, fue la primera mujer en lograr el cambio legal de nombre y género en su DNI, además de alcanzar el derecho legal a la adopción. María Giralt: activista histórica y feminista, pionera tras impulsar el primer colectivo de lesbianas de España y participar en la manifestación del Orgullo de 1977.

activista histórica y feminista, pionera tras impulsar el primer colectivo de lesbianas de España y participar en la manifestación del Orgullo de 1977. Dulceida: reconocida por su impacto como referente de visibilidad en las nuevas generaciones, utilizando su influencia digital para normalizar y defender los derechos del colectivo.

reconocida por su impacto como referente de visibilidad en las nuevas generaciones, utilizando su influencia digital para normalizar y defender los derechos del colectivo. Rufus Wainwright: falardonado con el Premio Cultural MuestraT , este cantautor y compositor de ópera ha sido reconocido por su talento musical y por ser un firme referente de la visibilidad de las familias homoparentales y los derechos LGTBIQ+.

falardonado con el , este cantautor y compositor de ópera ha sido reconocido por su talento musical y por ser un firme referente de la visibilidad de las familias homoparentales y los derechos LGTBIQ+. COGAM: la histórica asociación ha recibido el premio por sus 40 años dedicados a la defensa de los derechos humanos, la igualdad real y la prestación de servicios vitales para el colectivo mediante el activismo político.

la histórica asociación ha recibido el premio por sus 40 años dedicados a la defensa de los derechos humanos, la igualdad real y la prestación de servicios vitales para el colectivo mediante el activismo político. Pride Positivo (CESIDA): distinguida esta iniciativa por su marcha de visibilización internacional, la cual reivindica la dignidad de las personas que viven con VIH con el objetivo de erradicar el estigma y la discriminación asociados al virus.

Noticias relacionadas

Estos galardones se integran en una lista de premiados de ediciones anteriores que han marcado un antes y un después en la lucha global, tales como la Fundación Pedro Zerolo, Jordi Petit, Carla Antonelli, la Clínica Sandoval o iconos internacionales como Kylie Minogue y Conchita Wurst.