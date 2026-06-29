La gran transformación de la calle Madrid arranca este lunes en Getafe: así serán los cortes y desvíos para los próximos meses

Desde este lunes 29 de junio Getafe afronta una nueva etapa en la gran remodelación de su casco urbano: la peatonalización de la calle Ricardo de la Vega. Esta actuación, que forma parte del ambicioso plan de transformación del centro de la ciudad obligará a modificar la circulación y los accesos para mantener la accesibilidad de los vecinos a sus viviendas y a los establecimientos comerciales.

Con una duración aproximada de dos meses, esta intervención afectará principalmente al entorno de Escuelas Pías donde se reestructurará el sentido de la circulación en algunas vías, se impondrán restricciones para los vehículos y se habilitarán nuevos accesos para vecinos, comercios y usuarios de aparcamientos.

¿En qué consistirán estos cortes y cambios de circulación?

Durante el periodo que duren las obras los vecinos que cuenten con un garaje con acceso en la calle Ricardo de la Vega, los residentes del edificio Madrid 47 y los usuarios del aparcamiento público de Escuelas Pías deberán acceder a través de la calle Mariano Ron. El Ayuntamiento de Getafe también ha previsto que esta calle permita el acceso al entorno de la calle Madrid en caso de emergencia o situación excepcional.

Los cortes afectarán principalmente a la calle Ricardo de la Verga, la calle Mariano Ron, la calle Leganés y la calle Lartiga / Callejero.net

La salida, por el momento, seguirá realizándose a través de las calles Escuelas Pías y Leganés. También los vecinos de esta última vía deberán entrar a sus viviendas a través de la calle Lártiga, mientras que los vehículos comerciales solo podrán acceder por esta vía hasta la zona de carga y descarga de la calle Escuelas Pías.

Entre estos cambios destaca además la inversión del sentido de la circulación de la calle Lártiga para facilitar el acceso a determinadas zonas afectadas y que permitirá reorganizar los desplazamientos a medida que las obras avancen durante el verano.

El mayor cambio urbanístico en décadas

Con una inversión que supera los 5,5 millones de euros, el Ayuntamiento de Getafe describe la renovación integral de la calle Madrid como el mayor cambio urbanístico experimentado por este espacio en varias décadas. Su objetivo: transformar este eje urbano en un espacio más accesible, sostenible, con nuevos espacios verdes y adaptado al peatón.

Imágen de los espacios renovados en Calle Madrid tras el inicio de su transformación el pasado enero de 2026 / Ayuntamiento de Getafe

Para ello, los trabajos, que se desarrollan de forma simultánea en varios tramos de la Calle Madrid desde el pasado mes de enero, continuarán avanzando a lo largo del verano. Así, desde el consistorio aseguran que se mantendrá a los vecinos informados sobre los nuevos desvíos y restricciones a medida que progresen las obras.