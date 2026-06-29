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MÓSTOLES

La exedil del PP que se querelló contra el alcalde de Móstoles por presunto acoso sexual y laboral declara por primera vez

La justicia cita a la exconcejala para que confirme su denuncia contra Manuel Bautista, tras admitirse a trámite la querella

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista.

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista. / A. Pérez Meca - Europa Press

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Efe

Madrid

La exedil del PP que se querelló contra el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, por un presunto acoso sexual y laboral está citada este lunes 29 en la plaza 2 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Móstoles para confirmar la querella y prestar declaración por primera vez.

Pese a que la defensa del alcalde presentó hace unos días un recurso para pedir el archivo de la querella y suspender la declaración de la querellante, esta no ha sido suspendida y se celebrará a partir de las 10:00 horas, según ha trasladado a EFE el letrado de la querellante, Antonio Suárez-Valdés.

Las diligencias fueron iniciadas el 15 de abril pasado después de que la magistrada titular de la plaza 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia admitiera a trámite la querella interpuesta contra el alcalde y contra el PP, al que también acusaba por no ampararla en sus denuncias internas.

En el auto de admisión a trámite, que fue acordado después de que la Fiscalía pidiera agilizar el caso, la magistrada ya citó a la exconcejala a prestar declaración este 29 de junio y ordenó que la querellante fuera reconocida por un médico forense para "determinar las consecuencias lesivas sufridas como consecuencia de los hechos denunciados".

La querella fue interpuesta el 16 de febrero pasado por la exedil de Móstoles que denunció primero internamente al alcalde por presunto acoso sexual y laboral, además de delitos contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos, en la que también señala al Partido Popular (PP) por no ampararla.

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Por su parte, el alcalde de Móstoles siempre ha negado cualquier tipo de acoso sexual y laboral a la exconcejala, aunque aún no hay fecha para que preste declaración ante la magistrada porque, en aplicación de la Ley de Enjuiciamiento criminal, la justicia debe escuchar primero a la denunciante. 

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