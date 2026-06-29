TRAGEDIA
El equipo de emergencias de Madrid coordina una docena de equipos internacionales para buscar supervivientes de los terremotos en Venezuela
El ERICAM, con 40 profesionales y unidades caninas, trabaja en la búsqueda de supervivientes tras los seísmos y evalúa la estructura de edificios colapsados
El Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid (ERICAM) coordina a una docena de equipos internacionales para la búsqueda de supervivientes de los terremotos en Venezuela.
Así lo ha detallado Emergencias 112 en la jornada de este lunes tras su llegada al país el pasado viernes para colaborar en las labores de rescate y búsqueda de víctimas tras los seísmos, con trabajos de rastreos con perros y drones este lunes para tratar de localizar a posibles supervivientes.
Dentro de sus funciones, el personal del ERICAM está coordinando a una docena de equipos internacionales, planificando las labores de cada grupo en función de sus capacidades. Además, se encargan de evaluar la estructura de los edificios.
Los medios desplazados por la Comunidad de Madrid realizaron el pasado sábado su primer rescate al salvar a una mujer y a sus dos nietos que se encontraban bajo los escombros de un edificio de La Guaira, epicentro de los terremotos que han azotado el país esta semana.
El Gobierno autonómico activó este jueves el ERICAM con 40 profesionales del Cuerpo de Bomberos regional que se han trasladado hasta Venezuela para colaborar en las labores de rescate y búsqueda de víctimas tras los seísmos.
El equipo está integrado por especialistas en rescate en estructuras colapsadas, cuatro unidades caninas para la localización de víctimas y sanitarios del Servicio de Urgencia Médica autonómico (SUMMA 112), que han viajado junto con el equipo de la Unidad Militar de Emergencias (UME).
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