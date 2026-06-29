SUCESOS EN LA COMUNIDAD
Detenidas tres personas en Tres Cantos cuando intentaban robar en viviendas con el método del 'impresioning'
Un vecino alertó de la actitud sospechosa de los arrestados, a quienes los agentes intervinieron láminas metálicas, llaves vírgenes, guantes y pasamontañas
Javier Martínez Candela
La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Local de Tres Cantos, ha detenido a tres personas acusadas de intentar robar en un bloque de viviendas de la localidad madrileña mediante el método del impresioning, una técnica que permite obtener la forma de una cerradura para después replicarla en llaves vírgenes.
Los hechos ocurrieron el pasado 25 de junio, cuando un vecino alertó a los agentes de la presencia de varias personas que merodeaban de forma sospechosa por las inmediaciones de un edificio. Una vez en el lugar, efectivos de ambos cuerpos identificaron a los sospechosos y localizaron entre sus pertenencias varias láminas finas de metal dobladas, perfiles de llaves sin mecanizar y útiles de percusión para llaves. Según la Guardia Civil, todo el material intervenido era compatible con la apertura de cerraduras mediante el método de impresión. Durante la intervención, los agentes encontraron además guantes y pasamontañas escondidos bajo algunos felpudos del bloque de viviendas en el que presuntamente pretendían entrar.
Los detenidos son dos hombres, de 44 y 34 años, y una mujer de 27, a la que también se le intervino una pequeña cantidad de cocaína rosa. Los tres han sido arrestados como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en grado de tentativa.
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