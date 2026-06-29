CONCURSO MADRID
"Contribuye a imaginar una ciudad más sostenible, inclusiva e innovadora": el Ayuntamiento convoca a los jóvenes en su concurso 'Imagina En Plan Madrid 2026'
El Ayuntamiento de Madrid anima a los jóvenes a diseñar el Madrid del futuro mediante ilustraciones y maquetas de espacios icónicos de la capital
"¿Cómo sueñas Madrid? ¿Qué espacios te gustaría transformar?", con estas preguntas el Ayuntamiento de Madrid convoca a los jóvenes del municipio y los invita a imaginar "una ciudad más sostenible, inclusiva e innovadora" a través de su nuevo concurso 'Imagina En Plan Madrid 2026'.
Con esta iniciativa el consistorio propone a los jóvenes de Madrid participar en la construcción del Madrid del futuro. Para ello, deberán diseñar, mediante ilustraciones u otros formatos creativos, la reforma que desean para uno de los espacios públicos más emblemáticos de la capital.
¿Quiénes pueden participar?
Este concurso está dirigido a los estudiantes de Educación Secundaria (ESO), Bachillerato y aquellos que cursan Formación Profesional Básica o de Grado Medio en centros acreditados y ubicados en el municipio de Madrid. La inscripción, que deberá hacerse antes del 30 de septiembre de 2026, podrá ser individual o en equipos de hasta cinco personas.
Su entrega deberá hacerse antes del 1 de octubre de 2026 en la Sede de la Oficina del Nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, en la Plaza de la Villa, n.º 5, 2.ª planta, en un horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes.
¿Qué debe incluir la propuesta?
La propuesta debe plasmar la transformación o rediseño de alguno de los lugares públicos más emblemáticos de la ciudad, pudiendo elegir entre:
- Distrito 1. Centro - Plaza de la Villa
- Distrito 2. Arganzuela - Palacio de Cristal (invernadero)
- Distrito 3. Retiro - Estanque de El Retiro
- Distrito 4. Salamanca - Puerta de Alcalá
- Distrito 5. Chamartín - Jardines de la Transición Española
- Distrito 6. Tetuán - Plaza del Canal
- Distrito 7. Chamberí - Plaza de Chamberí
- Distrito 8. Fuencarral-El Pardo - Palacio de El Pardo
- Distrito 9. Moncloa-Aravaca - Parque Cuartel de la Montaña
- Distrito 10. Latina - Aeródromo Cuatro Vientos
- Distrito 11. Carabanchel - Espacio de Madrid Río
- Distrito 12. Usera - Parque Pradolongo
- Distrito 13. Puente de Vallecas - Bulevar de Peña Gorbea
- Distrito 14. Moratalaz - Plaza del Encuentro
- Distrito 15. Ciudad Lineal - Plaza de Ciudad Lineal
- Distrito 16. Hortaleza - Parque de Juan Pablo II
- Distrito 17. Villaverde - Parque Ciudad de los Ángeles
- Distrito 18. Villa de Vallecas - Parque de La Gavia
- Distrito 19. Vicálvaro - Plaza D. Antonio de Andrés
- Distrito 20. San Blas-Canillejas - Auditorio del Parque del Paraíso
- Distrito 21. Barajas - Parque Juan Carlos I
¿Existen requisitos?
Sí, en caso de presentarse desde la categoría de Educación Secundaria, el formato de la propuesta debe ser una ilustración, que podrá realizarse haciendo uso de lápices, ceras, temperas, acuarelas, o incluso en digital. Este diseño debe entregarse en un DIN-A1 (como máximo) y montado sobre un tablero ligero de cartón pluma. Además, el título del trabajo debe estar visible en el anverso, mientras que los datos personales como el nombre, los apellidos, el curso y el centro donde se estudia, deben indicarse en su reverso.
Si, por otro lado, la categoría responde a los estudios de Bachillerato o FP, además de ilustraciones, la propuesta podrá entregarse mediante una maqueta, una presentación, un vídeo, un proyecto digital, aplicaciones o simulaciones, siempre que las licencias y recursos sean responsabilidad del participante.
Otros requisitos de presentación
- Los trabajos digitales deberán ser entregados en un dispositivo pendrive y los datos personales deberán incluirse de forma separada al contenido
- Las maquetas deberán tener una superficie máxima de 0,75 cm x 0,75 cm
- Los trabajos deben incluir una breve descripción de lo plasmado, deben ser originales y no se admitirán aquellos proyectos con connotaciones violentas y ofensivas.
Premios y reconocimientos
El Ayuntamiento de la Comunidad de Madrid premiará a los tres finalistas con diferentes experiencias inmersivas y, en el acto de entrega de premios, hará un reconocimiento especial a los centros educativos ganadores.
- Primer finalista: Una experiencia digital inmersiva en Madrid In Game – Campus del videojuego del Ayuntamiento de Madrid y entradas a un recinto de ocio municipal.
- Segundo finalista: Una experiencia sobre deporte electrónico en Esports Center de Madrid In Game – Campus del videojuego del Ayuntamiento de Madrid y entradas a un recinto de ocio municipal.
- Tercer finalista: Un lote de merchandising exclusivo de «Sueña Madrid» y entradas a un recinto de ocio municipal.
- El delegado del Gobierno en Madrid amenaza con acciones legales contra Ayuso y Almeida por falta de información sobre el parque Paraíso
- Javier Carazo: 'La Comunidad de Madrid va a ser la primera región de España en instalar cajeros automáticos en todos sus municipios
- Manuel, el Policía Municipal jubilado que patrulló la Cañada Real durante años: 'Añoro las noches de vigilancia sin saber cómo iban a terminar
- El oasis residencial de Iker Jiménez y Carmen Porter: así son la biblioteca gigante y piscina al norte de Madrid de los presentadores de 'Horizonte
- El padre Damián cuelga los hábitos tras 20 años: 'Tengo razones de peso, y no descarto formar mi propia familia
- Madrid se moviliza para enviar ayuda a Venezuela tras los terremotos: 'No va a ser una recogida de un día, esto apenas empieza
- El niño de Somosierra: cuarenta años de la desaparición más extraña y misteriosa
- Buenas noticias para los vecinos de Móstoles: avance de la Autopista Madrileña del Suroeste, que aliviará el tráfico del municipio