"Contribuye a imaginar una ciudad más sostenible, inclusiva e innovadora": el Ayuntamiento convoca a los jóvenes en su concurso 'Imagina En Plan Madrid 2026'

"¿Cómo sueñas Madrid? ¿Qué espacios te gustaría transformar?", con estas preguntas el Ayuntamiento de Madrid convoca a los jóvenes del municipio y los invita a imaginar "una ciudad más sostenible, inclusiva e innovadora" a través de su nuevo concurso 'Imagina En Plan Madrid 2026'.

Con esta iniciativa el consistorio propone a los jóvenes de Madrid participar en la construcción del Madrid del futuro. Para ello, deberán diseñar, mediante ilustraciones u otros formatos creativos, la reforma que desean para uno de los espacios públicos más emblemáticos de la capital.

¿Quiénes pueden participar?

Este concurso está dirigido a los estudiantes de Educación Secundaria (ESO), Bachillerato y aquellos que cursan Formación Profesional Básica o de Grado Medio en centros acreditados y ubicados en el municipio de Madrid. La inscripción, que deberá hacerse antes del 30 de septiembre de 2026, podrá ser individual o en equipos de hasta cinco personas.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 30 de septiembre aunque su entrega deberá hacerse antes del 1 de octubre / Diario del Ayuntamiento de Madrid

Su entrega deberá hacerse antes del 1 de octubre de 2026 en la Sede de la Oficina del Nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, en la Plaza de la Villa, n.º 5, 2.ª planta, en un horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes.

¿Qué debe incluir la propuesta?

La propuesta debe plasmar la transformación o rediseño de alguno de los lugares públicos más emblemáticos de la ciudad, pudiendo elegir entre:

Distrito 1. Centro - Plaza de la Villa

Centro - Plaza de la Villa Distrito 2. Arganzuela - Palacio de Cristal (invernadero)

Arganzuela - Palacio de Cristal (invernadero) Distrito 3. Retiro - Estanque de El Retiro

Retiro - Estanque de El Retiro Distrito 4. Salamanca - Puerta de Alcalá

Salamanca - Puerta de Alcalá Distrito 5. Chamartín - Jardines de la Transición Española

Chamartín - Jardines de la Transición Española Distrito 6. Tetuán - Plaza del Canal

Tetuán - Plaza del Canal Distrito 7. Chamberí - Plaza de Chamberí

Chamberí - Plaza de Chamberí Distrito 8. Fuencarral-El Pardo - Palacio de El Pardo

Fuencarral-El Pardo - Palacio de El Pardo Distrito 9. Moncloa-Aravaca - Parque Cuartel de la Montaña

Moncloa-Aravaca - Parque Cuartel de la Montaña Distrito 10. Latina - Aeródromo Cuatro Vientos

Latina - Aeródromo Cuatro Vientos Distrito 11. Carabanchel - Espacio de Madrid Río

Carabanchel - Espacio de Madrid Río Distrito 12. Usera - Parque Pradolongo

Usera - Parque Pradolongo Distrito 13. Puente de Vallecas - Bulevar de Peña Gorbea

Puente de Vallecas - Bulevar de Peña Gorbea Distrito 14. Moratalaz - Plaza del Encuentro

Moratalaz - Plaza del Encuentro Distrito 15. Ciudad Lineal - Plaza de Ciudad Lineal

Ciudad Lineal - Plaza de Ciudad Lineal Distrito 16. Hortaleza - Parque de Juan Pablo II

Hortaleza - Parque de Juan Pablo II Distrito 17. Villaverde - Parque Ciudad de los Ángeles

Villaverde - Parque Ciudad de los Ángeles Distrito 18. Villa de Vallecas - Parque de La Gavia

Villa de Vallecas - Parque de La Gavia Distrito 19. Vicálvaro - Plaza D. Antonio de Andrés

Vicálvaro - Plaza D. Antonio de Andrés Distrito 20 . San Blas-Canillejas - Auditorio del Parque del Paraíso

. San Blas-Canillejas - Auditorio del Parque del Paraíso Distrito 21. Barajas - Parque Juan Carlos I

¿Existen requisitos?

Sí, en caso de presentarse desde la categoría de Educación Secundaria, el formato de la propuesta debe ser una ilustración, que podrá realizarse haciendo uso de lápices, ceras, temperas, acuarelas, o incluso en digital. Este diseño debe entregarse en un DIN-A1 (como máximo) y montado sobre un tablero ligero de cartón pluma. Además, el título del trabajo debe estar visible en el anverso, mientras que los datos personales como el nombre, los apellidos, el curso y el centro donde se estudia, deben indicarse en su reverso.

La lista proporciona un espacio emblemático por cada distrito de la ciudad / The Right Stay

Si, por otro lado, la categoría responde a los estudios de Bachillerato o FP, además de ilustraciones, la propuesta podrá entregarse mediante una maqueta, una presentación, un vídeo, un proyecto digital, aplicaciones o simulaciones, siempre que las licencias y recursos sean responsabilidad del participante.

Otros requisitos de presentación Los trabajos digitales deberán ser entregados en un dispositivo pendrive y los datos personales deberán incluirse de forma separada al contenido

deberán ser entregados en un y los datos personales deberán incluirse de forma separada al contenido Las maquetas deberán tener una superficie máxima de 0,75 cm x 0,75 cm

deberán tener una superficie máxima de Los trabajos deben incluir una breve descripción de lo plasmado, deben ser originales y no se admitirán aquellos proyectos con connotaciones violentas y ofensivas.

Premios y reconocimientos

El Ayuntamiento de la Comunidad de Madrid premiará a los tres finalistas con diferentes experiencias inmersivas y, en el acto de entrega de premios, hará un reconocimiento especial a los centros educativos ganadores.

Propuestas seleccionadas del concurso de ideas ‘Sueña Madrid 2025’ / Ayuntamiento de Madrid