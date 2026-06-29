La Comunidad de Madrid invierte más de 11 millones en renovar la potabilizadora de Majadahonda

La Comunidad de Madrid destinará 11,3 millones de euros a la renovación de la estación de tratamiento de agua potable de Majadahonda, una actuación ejecutada por el Canal de Isabel II que permitirá mejorar el rendimiento de la instalación y alcanzar una capacidad de tratamiento de casi 4.000 litros por segundo.

El proyecto se completará con la instalación de una planta fotovoltaica de 1.057 kilovatios de potencia, que contará con una inversión adicional de 1,29 millones de euros cofinanciados con fondos europeos Feder. Los paneles se ubicarán sobre la nueva cubierta del sistema de filtrado y sobre uno de los depósitos existentes. La energía generada permitirá incrementar el autoconsumo de la potabilizadora y compensar parte de la demanda eléctrica asociada al proceso de tratamiento del agua. Los excedentes se verterán a la red.

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, ha visitado los trabajos que se desarrollan en esta infraestructura, orientados a modernizar sus sistemas y optimizar el proceso de potabilización, donde ha entregado a la alcaldesa de Majadahonda, Lola Moreno, el convenio por el que Canal de Isabel II asumirá, a partir del 22 de julio, la gestión del servicio municipal de alcantarillado. En virtud de este acuerdo, la empresa pública se encargará de la explotación y mantenimiento de 221 kilómetros de red de saneamiento, así como de las estaciones de bombeo de aguas residuales, los tanques de tormentas y el resto de infraestructuras asociadas.

Noticias relacionadas

Canal de Isabel II elaborará además un diagnóstico completo del estado de la red de alcantarillado con el objetivo de redactar posteriormente un Plan Director que determine las actuaciones necesarias y las inversiones para su modernización. La compañía pública ya ha comenzado también a gestionar la estación de bombeo del Área de la Oportunidad, donde prevé ejecutar trabajos de renovación para mejorar el drenaje urbano de la localidad.