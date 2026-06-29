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GASTRONOMÍA

Este es el comercio madrileño que conserva uno de los rótulos más reconocibles del centro: con tres siglos de historia y un estilo muy romántico

Este restaurante ha sido escenario histórico y literario de Madrid y tras sus letras corpóreas de hierro fundido se esconden varias anécdotas

El Lhardy abrió sus puertas en 1839 y aun hoy conserva su rótulo artesanal intacto

El Lhardy abrió sus puertas en 1839 y aun hoy conserva su rótulo artesanal intacto / Restaurantes Centenarios

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Irene Pérez Toribio

Irene Pérez Toribio

Madrid

Con unas letras corpóreas de hierro fundido que datan del siglo XIX. Así se presenta este centenario comercio de Madrid que desde que abriera sus puertas en 1839 ha sido escenario histórico y literario de varios de los eventos más importantes de nuestro país.

Situado en la Carrera de San Jerónimo, 8, y pese a sus más de tres siglos de antigüedad, el letrero de este histórico local se ha mantenido prácticamente intacto convirtiéndose en una de las joyas comerciales más antiguas de la ciudad.

Hablamos del Lhardy, cuyo rótulo artesanal no solo completa su impresionante puerta de caoba antillana, sino que marca el lugar donde reyes y reinas escapaban, de incógnito, del bullicio de la corte.

El rótulo artesanal destaca por estar fundido en hierro y por datar del siglo XIX

El rótulo artesanal destaca por estar fundido en hierro y por datar del siglo XIX / Restaurantes Centenarios

Lhardy, un reflejo de la sociedad española

"Gran parte de la historia de España se ha tramado entre la elegancia de estas paredes", afirman desde Lhardy, y no les falta razón, ya que en el mismo año de su apertura, Madrid era Corte de la Reina Gobernadora y acababa de sellarse el abrazo de Vergara, entre Espartero y Maroto.

Derrocamientos de políticos, reyes, y repúblicas, la llegada de nuevas dinastías, restauraciones y regencias... todo ello ha tenido lugar bajo las lámparas de este solemne local, que, aunque con su estilo romántico parece evocar épocas pasadas, sobre sus manteles, rinde homenaje a los productos gastronómicos actuales más refinados.

Fueron varios los personajes ilustres que no solo fueron vistos en el local, sino que hicieron referencias al restaurante en sus obras

Fueron varios los personajes ilustres que no solo fueron vistos en el local, sino que hicieron referencias al restaurante en sus obras / Lhardy

Así, descrito en ocasiones como "un espejo", Lhardy parece compartir con quienes lo visitan, una especie de reflejo: el de la sociedad española. Pero no solo de la actual, sino también de aquellos que ocuparon sus mesas hace siglos y que aún hoy forman parte de su historia.

El local es descrito como &quot;un espejo&quot; que devuelve el reflejo de la sociedad española

El local es descrito como "un espejo" que devuelve el reflejo de la sociedad española / Lhardy

"He visto al Rey, entraba en Lhardy"

Entre estos ilustres visitantes destaca la propia Reina Isabel II que escapó de Palacio y fue a cenar con sus damas de servicio a Lhardy, o el Rey Alfonso XII, que acudió varias veces de incógnito hasta convertir la frase: "He visto al Rey, entraba en Lhardy", en un comentario frecuente entre las gentes.

Atribuyéndose el hábito de reservar mesas y el inicio del encargo a domicilio, este local también fue el responsable de estrenar el primer Parador Nacional Español, el de Gredos, que contó con varios cocineros y camareros de la Casa durante años. Además, Lhardy puede presumir de haber sido el primer establecimiento hostelero madrileño al que se permitió que acudieran señoras solas, convirtiéndose en un signo de la historia de la liberación femenina española.

El local actual conserva su esencia romanticista pero ofrece una propuesta gastronómica a la altura de la alta cocina actual

El local actual conserva su esencia romanticista pero ofrece una propuesta gastronómica a la altura de la alta cocina actual / Lhardy

Cocina europeísta y la disciplina de la cocina de caza

A quienes han tenido el privilegio de visitar el local y hacer cuenta de su propuesta gastronómica, no les extraña que Mariano de Cavia, maestro periodista ya nutriese su sección "Plato al día" en "El Liberal" con referencias a este restaurante, o que el propio Pascual Madoz lo incluyese dentro de su Diccionario Geográfico como "un lugar inevitable de las comidas de lujo".

Algunos de sus platos más prestigiosos son su pularda rellena o su ternera Príncipe Orloff

Algunos de sus platos más prestigiosos son su pularda rellena o su ternera Príncipe Orloff / Lhardy

Y es que en la actualidad, la cocina de Lhardy aún se ve caracterizada por ese fuerte europeísmo, que busca recuperar la disciplina de la cocina de caza, pero que también, destaca por su oferta de pescados y mariscos.

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Así, ofreciendo productos de calidad inigualables, y prometiendo una sesión de inmersión en la historia de España, es el propio local el que propone "levantar las copas a la altura del corazón y brindar por el porvenir del Lhardy, desde alegre pasado de amor y lujo".

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