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Así es el castillo cerca de Madrid que forma parte de la fortuna de Santiago Segura: una fortaleza medieval que comparte con José Mota y Luis Álvarez

El director y actor, conocido por sus éxitos en taquilla, es copropietario de este castillo destinado principalmente a rodajes y eventos culturales

El castillo supuso una inversión de 5 millones de euros junto al cómico y al productor, compañeros de profesión

El castillo supuso una inversión de 5 millones de euros junto al cómico y al productor, compañeros de profesión / Montaje de 'El Periódico de España'

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Irene Pérez Toribio

Irene Pérez Toribio

Madrid

Tras más de 30 años de trayectoria cinematográfica, Santiago Segura es conocido como una de las figuras más emblemáticas de nuestro cine. El director y actor español, que saltó al estrellato tras la famosa saga de películas que dan vida al personaje de 'Torrente', se encuentra en el ranking de los más queridos por los espectadores madrileños.

Y es que aunque el afecto es una variable que no puede medirse, lo que sí se puede cuantificar son las grandes cantidades de dinero y las propiedades que el director ha podido adquirir en consecuencia. Entre ellas, el impresionante castillo medieval a menos de dos horas de Madrid, del que es copropietario, o su lujosa vivienda en uno de los barrios más exclusivos de la capital.

Un castillo de 700 años: una inversión convertida en set de rodaje

La fortaleza, que está situada en Pedraza, Segovia, cuenta con más de 700 años de historia y formaba parte de las propiedades adquiridas por los descendientes de Zuloaga en 1925. O al menos así era hasta que el productor y director español decidía invertir casi 5 millones de euros en adquirir este castillo junto a sus compañeros de profesión: José Mota y Luis Álvarez.

Las entradas al castillo de Pedraza ascienden a un precio de 6,7 euros por persona

Las entradas al castillo de Pedraza ascienden a un precio de 6,7 euros por persona / Civitatis

Este trío creativo tenía en mente un objetivo claro: rehabilitar el edificio para convertirlo en un recinto "vivo y polivalente". Así, el castillo no solo permite a quienes deseen visitarlo realizar un breve viaje al pasado, sino que actúa como set de rodaje, sede para conciertos y festivales, e incluso como lienzo para diversas experiencias inmersivas que buscan acercar el arte y la historia de manera participativa a sus visitantes.

Su hogar en el barrio Conde Duque: doscientos metros cuadrados por casi un millón de euros

Aunque se ha decantado por una residencia menos medieval, la vivienda habitual de Santiago Segura también destaca como parte de su patrimonio. Y es que, situada en el exclusivo barrio Conde Duque en pleno centro de la capital, la casa del director no se queda atrás en cuanto a lujo.

Con doscientos metros cuadrados y un coste de alrededor de un millón de euros, el director comparte este inmueble con su mujer, María Amaro, y sus dos hijas, Calma y Sirena. Aunque Santiago es muy celoso de su intimidad, viviendo con dos niñas de 17 y 11 años, los recuerdos y momentos compartidos sin duda formarán parte de la decoración del que considera su hogar.

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Lo que sí hemos podido ver es su rincón de trabajo. El artista compartía en sus redes una imagen en la que se podía observar una oficina con estanterías hasta el techo repletas de libros, estatuillas y colecciones de cómics. Con una mesa repleta de folios y anotaciones, resulta inevitable preguntarse, ¿será este el lugar donde Santiago da vida a Torrente?

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