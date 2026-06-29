ENCUENTRO EN 'LA CASITA'
Ayuso convoca a su Gobierno en Manzanares El Real para impulsar la Inteligencia Artificial
La presidenta regional reunirá a su Ejecutivo en 'La Casita' para definir una hoja de ruta estratégica que modernice los servicios públicos mediante el uso de la IA
EFE
Isabel Díaz Ayuso ha convocado a su Gobierno a una reunión de trabajo monográfica centrada exclusivamente en políticas de Inteligencia Artificial (IA). La cita tendrá lugar este martes en la Residencia Santillana de Manzanares El Real, conocida popularmente como La Casita, el escenario habitual donde la presidenta repasa las líneas estratégicas de la Comunidad de Madrid. A diferencia de las reuniones ordinarias, este encuentro destaca por estar enfocado en cómo aplicar esta tecnología para optimizar la atención ciudadana y los servicios públicos de la región.
La apuesta de la Comunidad por la innovación no es nueva. Madrid destaca por ser la única autonomía de España con una Consejería de Digitalización exclusiva y ya destina cerca de 25 millones de euros a la implementación de soluciones de IA para agilizar trámites administrativos y mejorar la eficiencia de sus servicios. Según los datos del Ejecutivo regional, la Comunidad concentra actualmente una de cada cuatro empresas de alta tecnología de todo el país.
Además de la mejora en la gestión pública, la región se posiciona a la cabeza del desarrollo tecnológico a nivel nacional. Madrid es, en la actualidad, la comunidad que registra una mayor demanda de profesionales especializados en el sector digital y encabeza el ranking en el uso de Inteligencia Artificial dentro del tejido empresarial.
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