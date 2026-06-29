Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga CercaníasCanal de Isabel IIPregón del OrgulloParque de Atracciones de MadridAyuda a VenezuelaPeironcelyFernando BrambilaMadrid XploraClara Sánchez
instagramlinkedin

TRAGEDIA EN AMÉRICA DEL SUR

El Ayuntamiento de Madrid guarda un minuto de silencio en solidaridad con Venezuela

Representantes de todos los partidos muestran sus respetos y Almeida se compromete a enviar más efectivos de bomberos para apoyar las labores de rescate

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, el portavoz del grupo de Vox, Javier Ortgea Smith, y la portavoz socialista, Reyes Maroto, durante un minuto de silencio por las víctimas de los terremotos en Venezuela en Cibeles.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, el portavoz del grupo de Vox, Javier Ortgea Smith, y la portavoz socialista, Reyes Maroto, durante un minuto de silencio por las víctimas de los terremotos en Venezuela en Cibeles. / Europa Press/ Fernando Sánchez

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Madrid

El Ayuntamiento de Madrid ha guardado un minuto de silencio como muestra de solidaridad con el pueblo de Venezuela tras los terremotos que sacudieron el país el pasado miércoles y que han dejado, al menos, 1.450 personas fallecidas y daños cuantiosos en viviendas.

Representantes de todos los signos políticos han acudido este lunes al minuto de silencio celebrado en Cibeles y promovido por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) a través de todos los gobiernos regionales. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha mostrado el apoyo de la capital a Venezuela a través de las propias decisiones del consistorio, con una línea subvenciones extraordinaria para ayudar a determinar las consecuencias y en la reconstrucción del país. Esta línea de ayuda fue anunciada la semana pasada y se enmarca en el marco de su política pública de cooperación al desarrollo y destinará de forma adicional a los fondos de acción humanitaria ya asignados a otras crisis en 2026, con una cantidad prevista de 2 millones de euros.

"Ya están efectivos del cuerpo de bomberos en Venezuela. Esperamos poder mandar más efectivos de bomberos a lo largo de esta semana", ha añadido el alcalde de la ciudad en declaraciones a los medios de comunicación. "Para nosotros, desde luego, es un deber", ha dicho Almeida.

Los cabezas de partido en el Ayuntamiento de Madrid conversan tras el minuto de silencio por Venezuela.

Los cabezas de partido en el Ayuntamiento de Madrid conversan tras el minuto de silencio por Venezuela. / Europa Press/ Fernando Sánchez

Tras el acto, el portavoz municipal de Vox, Javier Ortega Smith, también ha querido mandar su apoyo al pueblo venezolano y a las víctimas del terremoto y ha tenido un mensaje de recuerdo a los desaparecidos españoles. "Nos encontramos en una situación en la que cada minuto cuenta, cada hora cuenta y desgraciadamente, cuando se producen terremotos de esta magnitud, el trabajo de los equipos de rescate es fundamental", ha destacado.

Noticias relacionadas

Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron la zona norte de Venezuela el pasado miércoles han dejado daños cuantiosos en viviendas, activos económicos, comercios, así como en pérdidas humanas que aún se siguen contabilizando a medida que avanzan los trabajos de rescate y remoción de escombros.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Javier Carazo: 'La Comunidad de Madrid va a ser la primera región de España en instalar cajeros automáticos en todos sus municipios
  2. El delegado del Gobierno en Madrid amenaza con acciones legales contra Ayuso y Almeida por falta de información sobre el parque Paraíso
  3. El oasis residencial de Iker Jiménez y Carmen Porter: así son la biblioteca gigante y piscina al norte de Madrid de los presentadores de 'Horizonte
  4. Madrid se moviliza para enviar ayuda a Venezuela tras los terremotos: 'No va a ser una recogida de un día, esto apenas empieza
  5. El niño de Somosierra: cuarenta años de la desaparición más extraña y misteriosa
  6. Manuel, el Policía Municipal jubilado que patrulló la Cañada Real durante años: 'Añoro las noches de vigilancia sin saber cómo iban a terminar
  7. Buenas noticias para los vecinos de Móstoles: avance de la Autopista Madrileña del Suroeste, que aliviará el tráfico del municipio
  8. Madrid tiene un parque más grande que Central Park: un pulmón verde con lago, rutas y miradores

El Ayuntamiento de Madrid guarda un minuto de silencio en solidaridad con Venezuela

Este es el comercio madrileño que conserva uno de los rótulos más reconocibles del centro: con tres siglos de historia y un estilo muy romántico

Este es el comercio madrileño que conserva uno de los rótulos más reconocibles del centro: con tres siglos de historia y un estilo muy romántico

Marta Higueras, ex mano derecha de Carmena, lanza una plataforma municipalista "sin bloques ni bandos" para Madrid

Marta Higueras, ex mano derecha de Carmena, lanza una plataforma municipalista "sin bloques ni bandos" para Madrid

Almeida recupera para uso municipal el edificio de las Escuelas Aguirre tras la mala gestión de Casa Árabe

Almeida recupera para uso municipal el edificio de las Escuelas Aguirre tras la mala gestión de Casa Árabe

Madrid iza la bandera LGTBI en la plaza Pedro Zerolo y activa el dispositivo de seguridad del Orgullo con más de 3.300 policías

Madrid iza la bandera LGTBI en la plaza Pedro Zerolo y activa el dispositivo de seguridad del Orgullo con más de 3.300 policías

Una cena única para 25 personas en Madrid: el viaje gastronómico de Quincé entre Brasil y Ámsterdam

Una cena única para 25 personas en Madrid: el viaje gastronómico de Quincé entre Brasil y Ámsterdam

El vino de Madrid busca el impulso digital con un plan de un millón de euros para 44 bodegas

El vino de Madrid busca el impulso digital con un plan de un millón de euros para 44 bodegas

Cada vez más jóvenes pasan del alcohol: casi 6 de cada 10 ya no beben habitualmente en Madrid

Cada vez más jóvenes pasan del alcohol: casi 6 de cada 10 ya no beben habitualmente en Madrid