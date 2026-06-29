El Ayuntamiento de Madrid guarda un minuto de silencio en solidaridad con Venezuela

El Ayuntamiento de Madrid ha guardado un minuto de silencio como muestra de solidaridad con el pueblo de Venezuela tras los terremotos que sacudieron el país el pasado miércoles y que han dejado, al menos, 1.450 personas fallecidas y daños cuantiosos en viviendas.

Representantes de todos los signos políticos han acudido este lunes al minuto de silencio celebrado en Cibeles y promovido por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) a través de todos los gobiernos regionales. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha mostrado el apoyo de la capital a Venezuela a través de las propias decisiones del consistorio, con una línea subvenciones extraordinaria para ayudar a determinar las consecuencias y en la reconstrucción del país. Esta línea de ayuda fue anunciada la semana pasada y se enmarca en el marco de su política pública de cooperación al desarrollo y destinará de forma adicional a los fondos de acción humanitaria ya asignados a otras crisis en 2026, con una cantidad prevista de 2 millones de euros.

"Ya están efectivos del cuerpo de bomberos en Venezuela. Esperamos poder mandar más efectivos de bomberos a lo largo de esta semana", ha añadido el alcalde de la ciudad en declaraciones a los medios de comunicación. "Para nosotros, desde luego, es un deber", ha dicho Almeida.

Los cabezas de partido en el Ayuntamiento de Madrid conversan tras el minuto de silencio por Venezuela. / Europa Press/ Fernando Sánchez

Tras el acto, el portavoz municipal de Vox, Javier Ortega Smith, también ha querido mandar su apoyo al pueblo venezolano y a las víctimas del terremoto y ha tenido un mensaje de recuerdo a los desaparecidos españoles. "Nos encontramos en una situación en la que cada minuto cuenta, cada hora cuenta y desgraciadamente, cuando se producen terremotos de esta magnitud, el trabajo de los equipos de rescate es fundamental", ha destacado.

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Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron la zona norte de Venezuela el pasado miércoles han dejado daños cuantiosos en viviendas, activos económicos, comercios, así como en pérdidas humanas que aún se siguen contabilizando a medida que avanzan los trabajos de rescate y remoción de escombros.