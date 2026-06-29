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Arganda del Rey estrena un ciclo de cine de verano al aire libre en La Poveda con películas familiares

El Parque 1º de Mayo acogerá proyecciones gratuitas todos los domingos de julio en una pantalla gigante, con títulos como Cómo entrenar a tu dragón, F1: La película y La familia Benetón

Parque 1º de Mayo en Arganda

Parque 1º de Mayo en Arganda / AYUNTAMIENTO DE ARGANDA DEL REY

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Andrea San Martín

Andrea San Martín

Madrid

El Ayuntamiento de Arganda del Rey pondrá en marcha este mes de julio un nuevo ciclo de cine de verano al aire libre en el Parque 1º de Mayo, ubicado en el barrio de La Poveda. La iniciativa ofrecerá una película familiar cada domingo en una pantalla de 14 por 9 metros y con proyección en alta definición.

La programación arrancará el domingo 5 de julio con Cómo entrenar a tu dragón. Una semana después, el 12 de julio, será el turno de F1: La película, mientras que el 19 de julio se proyectará La familia Benetón.

La última sesión, prevista para el 25 de julio, tendrá una película elegida por el público mediante una encuesta entre varias opciones que el Consistorio dará a conocer próximamente.

Todas las proyecciones comenzarán a las 22:00 horas, excepto la de La familia Benetón, que se iniciará a las 22:30 horas con motivo de la celebración de las Fiestas del Carmen.

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El alcalde de Arganda del Rey, Alberto Escribano, ha destacado la apuesta por acercar esta actividad al barrio de La Poveda. "Todos deseábamos que llegase el verano cuando éramos pequeños para disfrutar de momentos así, por lo que hemos preparado una de las mejores actividades en familia este verano en Arganda, y en un lugar en el que nunca se había realizado un ciclo completo de varios días como es el barrio de La Poveda", ha señalado.

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