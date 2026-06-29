Almeida recupera para uso municipal el edificio de las Escuelas Aguirre tras la mala gestión de Casa Árabe

El Ayuntamiento de Madrid recuperará el edificio de las Escuelas Aguirre, uno de los inmuebles históricos más singulares de la ciudad y actual sede principal de Casa Árabe, para acometer su rehabilitación y destinarlo en el futuro a usos municipales.

El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha anunciado este lunes la decisión, que el Consistorio ha comunicado formalmente durante la reunión del Consejo Rector Extraordinario del Consorcio Casa Árabe. El inmueble, situado en la confluencia de las calles de Alcalá y O’Donnell, fue cedido de forma temporal y gratuita en 2008 para albergar la institución cultural.

El movimiento se produce tras la salida de la Comunidad de Madrid del Consorcio Casa Árabe, anunciada el pasado mes de enero y ratificada ahora. Este movimiento habilita al Consistorio a ejercer el derecho de de recuperación del edificio sin tener que pagar indemnización, ya que el decreto de cesión contemplaba como causa de resolución “cualquier alteración en la composición del consorcio”.

La decisión llega en un contexto delicado para Casa Árabe. En diciembre, el Tribunal de Cuentas alertó de que la entidad afronta una “situación financiera crítica” que afecta a su viabilidad por los déficits continuados y por las “importantes deficiencias del inmueble”. El informe responsabilizaba del desajuste a la anterior etapa de gestión, encabezada por Irene Lozano, exdiputada del PSOE, que dimitió tras las críticas por su gestión económica.

Las Escuelas Aguirre han acogido la sede principal de Casa Árabe desde marzo de 2008, después de una importante remodelación interior. La cesión se planteó entonces como una vía para fortalecer los vínculos culturales e institucionales con el mundo árabe y consolidar Madrid como espacio de encuentro internacional.

Diseñado por el arquitecto Emilio Rodríguez Ayuso, el inmueble está considerado uno de los principales exponentes de la arquitectura neomudéjar madrileña. En febrero de 2025 fue declarado Bien de Interés Cultural en la categoría de Monumento por su valor histórico y artístico. El Ayuntamiento impulsará ahora la rehabilitación del inmueble, aunque no ha detallado qué servicios o dependencias municipales ocuparán el edificio cuando finalice el proceso.