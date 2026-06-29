Almeida afronta el último debate sobre el estado de la ciudad esta legislatura con la vivienda, la limpieza y la seguridad en el centro del discurso

El Palacio de Cibeles acoge este martes el último debate del estado de la ciudad de la legislatura, una cita política clave en el Ayuntamiento de Madrid que servirá al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, para hacer balance de sus tres años de Gobierno y avanzar nuevas actuaciones municipales. En año electoral no se celebra este pleno, por lo que la sesión se interpreta también como el arranque oficioso de una larga precampaña hasta las elecciones municipales del 23 de mayo de 2027.

El debate estará marcado por la confrontación entre el Gobierno municipal del PP y los grupos de la oposición, que situarán en el centro asuntos como la vivienda, la limpieza, la movilidad, la seguridad, los servicios públicos y las desigualdades entre barrios.

Almeida acudirá al pleno con un balance de gestión y con varios anuncios, entre ellos la nueva licitación por concurso del Parque de Atracciones, en la que se priorizarán las ofertas que incluyan modernización de las instalaciones y nuevas atracciones. También prevé avanzar la construcción, a partir de 2028, del nuevo Centro Integrado de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, así como la próxima incorporación de casi cien ambulancias de Samur-Protección Civil dotadas con ecógrafos con inteligencia artificial.

Desde el Gobierno municipal, el portavoz del PP, Carlos Izquierdo, ha defendido este lunes que Madrid es una ciudad que "no para" de generar oportunidades, con más presupuesto que nunca y grandes obras en marcha, como la transformación de la A-5. El Ejecutivo de Almeida sostiene que su proyecto busca que la capital siga creciendo "sin dejar a nadie atrás".

Imagen de archivo de un Pleno del Ayuntamiento de la capital. / AYUNTAMIENTO DE MADRID

Críticas de la oposición

La oposición, sin embargo, planteará el debate como una impugnación de la gestión del alcalde. La portavoz socialista, Reyes Maroto, acude con una "enmienda a la totalidad" al proyecto de Almeida, al que considera "agotado". El PSOE quiere confrontar el relato oficial con el "Madrid real", el de las dificultades de acceso a la vivienda, la suciedad, los colegios sin climatizar, la falta de sombras y unos barrios en los que, según Maroto, el código postal sigue condicionando las oportunidades e incluso la esperanza de vida. Los socialistas defenderán un proyecto alternativo para 2027 que vuelva a situar "los barrios y los servicios públicos" en el centro de la política municipal. Maroto cuestionará si, tras siete años de gobiernos de Almeida, "se vive mejor o peor" en Madrid y acusará al alcalde de utilizar el Ayuntamiento como si fuera su "cortijo".

Más Madrid también centrará su intervención en la situación de "la gente corriente". Su portavoz, Rita Maestre, sostiene que el trabajo de Almeida "deja mucho que desear" y que su gobierno ha hecho "la vida más complicada a quien ya la tiene complicada". La formación defenderá una ciudad que ponga en el centro a las familias trabajadoras, la sanidad, la educación pública y la igualdad entre barrios, frente a un modelo que, a su juicio, expulsa de Madrid a las "grandes mayorías".

Vox, por su parte, quiere que el debate sirva para analizar la situación real de la ciudad y no como un acto de promesas. Su portavoz, Javier Ortega Smith, centrará su intervención en cinco asuntos: vivienda, seguridad, movilidad, limpieza y fiscalidad. El objetivo del grupo será convertir esas "cinco preocupaciones" en "cinco virtudes" para que Madrid sea, según ha señalado, una ciudad mejor "para vivir en libertad".

La sesión será distinta también por el asiento vacío del secretario del Pleno, el magistrado Federico López de la Riva, fallecido el pasado viernes a los 69 años. El pleno extraordinario y el ordinario posterior arrancarán con un minuto de silencio en su memoria y por las víctimas de los terremotos en Venezuela.