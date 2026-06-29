Alcobendas incorpora 32 nuevos agentes de la Policía Local: ya supera la ratio recomendada por la Federación de Municipios

La Policía Local de Alcobendas ha incorporado a 32 nuevos agentes, con lo que la plantilla del cuerpo alcanza los 221 efectivos y ya supera la ratio de 1'8 policías por cada 1.000 habitantes recomendada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

La alcaldesa, Rocío García Alcántara, ha dado la bienvenida a los nuevos policías en la Plaza Mayor, acompañada por el concejal de Seguridad, Protección Civil, Emergencias y Movilidad, Carlos Rodrigo, y por el comisario principal jefe de la Policía Local, Antonio Pardo. "Reforzamos la seguridad de nuestra ciudad y seguimos apostando por una Policía Local cercana, profesional y preparada para responder a las necesidades de nuestros vecinos", ha señalado la regidora, que ha vinculado estas incorporaciones con el compromiso de "reforzar la seguridad y mejorar las condiciones" del cuerpo municipal.

La alcaldesa de Alcobendas, Rocío García Alcántara, saluda a los nuevos agentes de la Policía Local. / Ayuntamiento de Alcobendas

Los 32 agentes se incorporan ahora en prácticas durante un periodo de seis meses, en el que pasarán por los distintos departamentos de la Policía Local. Su llegada se produce tras completarse el mayor proceso selectivo de la historia de Alcobendas.

Con estos nuevos efectivos, el Ayuntamiento eleva a 60 el número de policías locales incorporados durante el mandato de García Alcántara. La alcaldesa ha señalado que esta cifra, sumada a las diez plazas previstas en los Presupuestos de 2027 (seis de nueva creación y cuatro reposiciones), equivale a renovar el 25% de la plantilla.

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El Consistorio ha destacado además que Alcobendas, junto a Fuenlabrada, es el municipio de la Comunidad de Madrid que más agentes ha incorporado tras el LXII Curso Selectivo de Formación Básica celebrado en el Instituto de Formación Integral en Seguridad y Emergencias de la Comunidad de Madrid. En esta promoción se han diplomado 191 nuevos agentes, 141 hombres y 50 mujeres, lo que eleva a 10.958 el número de policías locales en la región. La número uno de la promoción ha sido, además, una agente de Alcobendas.