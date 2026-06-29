Adrián de la Cruz, madrileño experto en supervivencia: "En una situación sin electricidad, ¿quién garantiza que abran los supermercados?"

Prepararse para una emergencia sin supermercados, ni electricidad, ni agua potable, con menos de 100 euros. Esa es la promesa que el madrileño experto en supervivencia, Adrián de la Cruz, hace en uno de sus vídeos en YouTube. Este es apenas uno de sus trucos, pues también ha enseñado cómo convertir una lata de sardinas en un hornillo de larga duración en entornos naturales sin luz. Así de accesibles suelen ser sus recomendaciones, tan sencillo como una compra anticipada a buen precio.

La razón de hacer el vídeo no viene de la nada, y es que el Banco Central Europeo recientemente ha recomendado que todos los ciudadanos tengan 100 euros en efectivo, teniendo en cuenta la tensión geopolítica actual. "En una situación que no puedes usar la tarjeta, ni retirar dinero del banco, ¿quién garantiza que van a abrir los comercios?", señala De la Cruz, y es que tampoco se puede asegurar que haya electricidad o agua, porque en muchos domicilios sube por bombas eléctricas.

Aunque toda la reserva se guardaría en una casa, en una emergencia como la que causaron los terremotos en Venezuela, donde la casa queda destruida, De la Cruz ha enfatizado que "en la zona los bomberos, la policía, las ambulancias, no van a dar abasto". Seguramente no abrirán los supermercados en las zonas más cercanas, incluso puede que las tuberías queden afectan y no haya agua, gas o electricidad. Aun si la vivienda se ve damnificada, el experto ha recomendado tener una mochila lista para salir preparado.

¿Qué debería comprar para estar listo?

Por supuesto que es importante tener efectivo, pero se puede ir más allá y conseguir cosas con esos mismos 100 euros que garanticen alimento e hidratación. En definitiva, una parte de la compra, debe ir al agua. De la Cruz, ha comprado seis garrafas de cinco litros, para un total de 30 litros, pero también será importante racionarla.

También ha comprado elementos de energía, como velas, pilas y mecheros. Junto a ellos, hay vasos, cubiertos y platos desechables para no malgastar agua para limpiar, ya que este recurso será importante también para cocinar e higiene. Como no podía faltar, el papel higiénico es un obligatorio porque es lo primero que se agota "quizá porque lo asociamos con confort y lo vemos como una necesidad básica", ha afirmado De la Cruz, puesto que puede ayudar a ahorrar agua, aunque realmente podemos sobrevivir sin ello: "no os peleéis por ello, pero tenedlo en lista". En ese sentido, podría ser útil comprar toallitas húmedas para ahorrar jabón.

En una emergencia, es importante no desperdiciar agua en limpieza, ya que hay alternativas para mantener la higiene / PEXELS

¿Qué comer cuando no hay supermercados?

Para el caso de la comida, De la Cruz lo ha subdividido en tres categorías, por los tres macronutrientes que más importantes: grasas, proteínas e hidratos. Para el primero, ha comprado nueces, almendras, crema de cacahuetes, un litro de aceite de oliva, de tal forma que se están consumiendo muchas calorías con pocas cosas. Al mismo tiempo, está la sal y el vinagre de manzana que se pueden usar para conservar alimentos.

Los hidratos más recomendados son garbanzos cocidos para que se puedan comer sin necesidad de cocinarlos. Asimismo, ha comprado granos de lentejas, que si bien necesitaría cocinar, le darán más energía, al mismo tiempo que pesan mucho menos. Lo mejor es tener las dos opciones "porque no sé bajo qué circunstancias me voy a encontrar", ha señalado.

Bajo la misma lógica, ha añadido caldo en sobre y de cartón. A estos hidratos se suman las patatas en conserva, el arroz, la avena, la pasta y el couscous, ya que este último no requiere de agua muy caliente. Por último, para reemplazar el azúcar, un bote de miel y, como no se puede sobrevivir sin pan, ha incluido pan en tostadas y harinas para prepararlo, aunque se puede reemplazar por harina de maíz.

En cuanto a las proteínas, ha recomendado sardinas o atún en lata, albóndigas o carnes enlatadas, lomo embuchado, lata de lentejas con chorizo y patata y leche (en cartón, en polvo o merengada). Si bien son alternativas que garantizan la supervivencia, De la Cruz ha explicado que "no es lo más sano, como hacerlo tú mismo en casa, pero en una situación de emergencia, toca usar lo que hay".

Chocolate, café y otros gustos

Sin embargo, hacen falta micronutrientes que sólo se encuentran en verduras y frutas. Para ello, se podría tener piña, melocotón u otras variedades en conserva, así como tomate triturado, acelgas, pimientos y ajos también en conservas. A nivel psicológico, es importante reducir el estrés, por lo que se puede destinar una parte del presupuesto a contar con alimentos asociados al ocio, como palomitas de maíz, galletitas de cereales, chocolate (y mejor si es del 70%) o café (capuchino el polvo para que tenga leche y azúcar).

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El chocolate puede ser clave en una emergencia, especialmente para manejar el estrés / Agencias

De la Cruz ha enfatizado que "en unas circustancias donde las condiciones son malas, tenemos que alimentarnos bien para que las defensas no bajen y estar fuertes, tanto física como mentalmente". Aun así, es importante ir consumiendo los alimentos de la despensa: "Va pasando el tiempo y te das cuenta que la mayoría están caducados", ha explicado, por lo que la clave está en comprar cosas que te gusten. No obstante, esta despensa debe estar separada y siempre llena.