Este es el abono gratuito que permite a los mayores de 65 viajar sin límite por Madrid: incluye Metro, Cercanías y los autobuses de la EMT

Orientarse con el transporte público en Madrid puede convertirse en toda una pesadilla, y más si para ello se han de sacar los tickets que corresponden a las diferentes zonas tarifarias del metro, otro título distinto para coger el autobús, y uno completamente diferente para poder hacer uso del cercanías.

Si esto ya resulta confuso para los jóvenes, para los más mayores sería tarea imposible. Es por ello que desde la Comunidad de Madrid se pone a disposición de los mayores de 65 años un abono transporte exclusivo que les permite desplazarse sin límite y de forma gratuita haciendo uso de todos los métodos de transporte público que deseen.

No será necesario contar con diferentes tickets a la hora de cambiar de transporte público / Diario Versión Final

¿Cómo obtener este abono de transporte?

Para poder solicitar este abono, se ha de disponer de una tarjeta física personalizada con foto y los datos personales. Esta tarjeta puede solicitarse online a través de la web de gestión de la tarjeta de transporte, o de forma presencial, solicitando cita previa en cualquiera de las Oficinas de Gestión del Consorcio Regional de Transportes.

El coste de emisión de esta tarjeta es de 4 euros, y se podrá usar por un periodo de 10 años antes de tener que renovarla. Además, este título cuenta con una garantía de dos años en la que si la tarjeta resulta dañada, sin que esto sea culpa del usuario, esta será repuesta de forma gratuita.

¿Cómo cargar el título en la tarjeta?

Una vez que se disponga de la tarjeta física, se debe cargar el título en ella. Esta operación que es completamente gratuita puede hacerse a través de las máquinas automáticas de Metro de Madrid y Cercanías Renfe, o a través de la App de la Tarjeta de Transporte con el teléfono móvil. Este abono tiene una validez de 365 días, a partir de los cuales se deberá recargar la tarjeta, de nuevo sin ningún coste asociado.

Se necesita contar con una tarjeta de transporte física para poder acceder al abono transporte +65 / Consorcio Transportes de Madrid

¿Qué tipos de transportes están incluidos en el abono?

Este abono gratuito para mayores de 65 años cubre los viajes en todas las zonas de transporte de la Comunidad de Madrid incluyendo: la red de todas las líneas de Metro y los suplementos del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, los autobuses de la red EMT en Madrid capital y los autobuses urbanos de otros municipios madrileños, la línea de autobuses interurbanos, todas las líneas de Cercanías RENFE y las líneas ML1, ML2 y ML3 del Metro ligero.

Esto permite viajar por el 100% del territorio de la Comunidad de Madrid sin pagar ningún extra, aunque deja fuera aquellos trayectos que finalizan en provincias limítrofes como Toledo, Guadalajara, Ávila o Segovia, para los cuales se deberá abonar el billete correspondiente.