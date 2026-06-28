MÚSICA EN DIRECTO
Siloé, Malú, Cali y El Dandee lideran el cartel de las fiestas de San Sebastián de los Reyes 2026
Las Fiestas en Honor al Santísimo Cristo de los Remedios se celebrarán del 24 al 31 de agosto con conciertos, orquestas y actuaciones de artistas locales
San Sebastián de los Reyes volverá a vivir sus días más tradicionales y familiares con la celebración de las Fiestas en Honor al Santísimo Cristo de los Remedios 2026, que tendrán lugar entre el 24 y el 31 de agosto. La programación musical reunirá a algunos de los artistas más destacados del panorama nacional, entre ellos Siloé, Malú y Cali y El Dandee.
Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, el cartel también contará con las actuaciones de DJ Nano, Celtas Cortos y las orquestas Panorama, París de Noia y La Misión.
Los conciertos se celebrarán en distintos espacios del municipio, entre ellos el campo de fútbol de la calle Teide y el auditorio del Parque de La Marina. Además, la plaza de la Constitución volverá a convertirse en uno de los principales escenarios de las fiestas, con actuaciones programadas tanto en horario de mañana como de noche.
Espacio para el talento local
La programación reservará un lugar destacado para los artistas locales. El público podrá disfrutar de las actuaciones de Rubén Madrid, Andrea Villalba y DJ Danfer, así como de los grupos Bomberay y Metropop. El cartel se completará con las orquestas Vulkano, Kripton y Atlántida Show, que pondrán música a varias de las jornadas festivas.
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