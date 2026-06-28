Siloé, Malú, Cali y El Dandee lideran el cartel de las fiestas de San Sebastián de los Reyes 2026

San Sebastián de los Reyes volverá a vivir sus días más tradicionales y familiares con la celebración de las Fiestas en Honor al Santísimo Cristo de los Remedios 2026, que tendrán lugar entre el 24 y el 31 de agosto. La programación musical reunirá a algunos de los artistas más destacados del panorama nacional, entre ellos Siloé, Malú y Cali y El Dandee.

Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, el cartel también contará con las actuaciones de DJ Nano, Celtas Cortos y las orquestas Panorama, París de Noia y La Misión.

Los conciertos se celebrarán en distintos espacios del municipio, entre ellos el campo de fútbol de la calle Teide y el auditorio del Parque de La Marina. Además, la plaza de la Constitución volverá a convertirse en uno de los principales escenarios de las fiestas, con actuaciones programadas tanto en horario de mañana como de noche.

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Espacio para el talento local

La programación reservará un lugar destacado para los artistas locales. El público podrá disfrutar de las actuaciones de Rubén Madrid, Andrea Villalba y DJ Danfer, así como de los grupos Bomberay y Metropop. El cartel se completará con las orquestas Vulkano, Kripton y Atlántida Show, que pondrán música a varias de las jornadas festivas.