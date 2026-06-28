Así consiguió Enrique Riquelme el aval bancario para presentarse a las elecciones del Real Madrid contra Florentino Pérez

“Un empresario con acento mexicano”. La ya famosa rueda de prensa de Florentino Pérez del pasado 12 de mayo sirvió para poner en el mapa mediático a Enrique Riquelme, hasta ese momento un desconocido para muchos madridistas. El presidente ejecutivo de la renovable Cox pasó en pocas horas del anonimato a verse en todos los periódicos. De las sombras para tratar de armar una oposición a Pérez a rodearse de figuras como Raúl, Iker Casillas o Fernando Hierro.

Riquelme ya forma parte de la historia de las elecciones al Real Madrid como otros que intentaron moverle la silla a Pérez como Lorenzo Sanz o Arturo Baldasano. El empresario alicantino, a diferencia de estos últimos, cuenta con la ventaja de la juventud que permite atisbar que intentará, de nuevo, presentarse a las siguientes elecciones. Tras lograr el 35% de los votos prometió el día de su derrota que el club “no va a volver a estar 20 años sin elecciones”.

El presidente de Cox denunció presiones a su proyecto, pero acabó logrando el aval bancario de 193,7 millones exigido para poder concurrir a los comicios madridistas. ¿Cómo lo logró? Riquelme consiguió registrar su candidatura el sábado 23 de mayo, 10 horas antes de que expirara el plazo, gracias a una garantía de 193,7 millones concedida por el banco andorrano Andbank -cuenta con ficha española- junto a Scotiabank. El candidato a la presidencia del Real Madrid se puso en contacto a pocas horas del cierre del período que le había concedido Pérez para concurrir a las elecciones a través de un contacto que tenía en común con el consejero delegado de Andbank, Carlos Aso. El banco andorrano fue la última alternativa que le quedaba encima de la mesa a Riquelme.

El viernes 22 de mayo parecía todo perdido para el alicantino, las puertas de los principales bancos españoles se le cerraban tras el rechazo de entidades como BBVA o Banco Santander. Horas de tensión y nervios para un empresario acostumbrado a lidiar con situaciones de estrés, negociaciones al límite y la adquisición vía proceso concursal de activos históricos como los de Abengoa. Riquelme lo tenía perdido también con otros bancos como CaixaBank, ya que CriteriaCaixa es el segundo accionista de ACS, cotizada que lidera Florentino Pérez, con el 10,65% de las acciones o Unicaja que es el banco patrocinador del club.

Andbank, la solución a Riquelme

La normativa del club exigía que todo candidato a los comicios aportase un blindaje financiero por el 15% del presupuesto del club, expedido por una entidad registrada ante el Banco de España, entre otros requisitos. Y ahí apareció Andbank, la solución a los sinsabores de Riquelme.

“No hemos tenido presiones que nos limitaran, y aunque las hubiésemos tenido no habríamos cedido, somos un banco de nuestros clientes. Nos llamó gente cercana a Pérez para conocer si le íbamos a avalar o no, pero no tuvimos ningún problema porque conocíamos la trayectoria empresarial de Riquelme. Ya habíamos hecho negocios personales con él”, desvela Carlos Aso, el consejero delegado de Andbank.

“Nos movemos bien en esos plazos cortos. Su patrimonio nos permitió armar una operación de riesgos adecuada”, añade Aso. El banquero aragonés se muestra “encantado” de haberle ayudado a presentarse a las elecciones, de haber permitido escuchar a los socios del Real Madrid y de engrandecer “la democracia”.

Aso añade que el hecho de haber concedido el aval a Riquelme, lejos de perjudicar a Andbank, puede beneficiar a la entidad, pues se ve que es un "banco que cuida al cliente" y puede dar una respuesta y atención rápida. "El proyecto era potente y nos causó buena sensación desde el principio", añade.

El directivo entiende a las otras entidades financieras y a las posibles presiones que pudieran haber ejercido muchos seguidores de Pérez, ya que la 'venta cruzada' de otros productos hace que un banco pueda perder negocio. "Para nosotros, como somos de banca privada y no tenemos otros 'nichos' de negocio, no existe ese problema. Pero puedo entender que por el camino puedan perderse otros intereses de 'venta cruzada' y que no lo quieran hacer", afirma.

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La entidad andorrana cobró una comisión por este aval a Riquelme, logró aparecer en muchos medios de comunicación y propiciar, además, que muchos socios del Real Madrid pudieran elegir entre Pérez y el presidente de la cotizada renovable. En total, se contabilizaron 33.555 votos, con una participación del 44,61% del censo. Las elecciones estuvieron marcadas por la visita del Papá León XIV a Madrid, por lo que el estadio Santiago Bernabéu no pudo ser sede electoral.

Fuente: El Periódico