Misterio Resuelto: el Museo Legends de Madrid anuncia la recuperación de la desaparecida camiseta de Iker Casillas

Tras especularse un posible robo, el Museo Legends conmocionaba a los fanáticos del fútbol al confirmar, el pasado martes 23 de junio, que una de sus piezas más representativas había desaparecido sin dejar rastro: ni más ni menos que la camiseta utilizada por Iker Casillas en la final del Mundial de Sudáfrica 2010.

Con un comunicado oficial que acumulaba más 67 mil visualizaciones, el museo madrileño conocido por albergar la mayor colección de camisetas y reliquias del fútbol a nivel mundial afirmaba que "su ausencia fue detectada durante una revisión rutinaria realizada en las últimas horas".

Sin más detalles acerca de lo sucedido, la marca sorprendía con un segundo comunicado oficial el pasado 25 de junio donde revelaban que "el misterio había quedado resuelto", y es que era el propio Iker Casillas quien había sustraído la icónica camiseta para "dar suerte a la Selección".

¿Un robo o una estrategia de marketing?

"Hola Museo Legends. Sé que estáis muy nerviosos porque os ha desaparecido mi camiseta de la final del Mundial del 2010", así comenzaba el vídeo que el guardameta colgó en sus redes sociales y en el que anunciaba ser el responsable de la desaparición de esta icónica pieza: "he sido yo, perdón".

Dejando claro que todo se había tratado de una elaborada estrategia de marketing, Iker argumentaba: "La tengo aquí, conmigo, en México. Es que la última vez que me la puse, en Sudáfrica, España fue campeona del mundo", explicando que "por eso quería volver a utilizarla, ahora que comienza la parte más importante del Mundial, para traer suerte a los chicos, que yo en estas cosas... creo".

De vuelta a la colección "El legado de una leyenda"

Esta camiseta, considerada una de las piezas más valiosas del museo, fue entregada por el propio exguardameta, y formaba parte de la exposición "Casillas: el legado de una leyenda", que desde el 4 de junio y hasta finales de agosto pretendía rendir un homenaje al exportero español.

Se espera que la camiseta regrese a la colección en los próximos días / @museolegends

Así, el deportista tranquilizaba a los aficionados afirmando "mañana mismo os la envío con un colega que vuelve a Madrid", unas declaraciones que además despertaban curiosidad sobre quien será el desconocido "colega". ¿Será tal vez un futbolista, un excompañero famoso de la selección o simplemente alguien de su entorno de confianza?