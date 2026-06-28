La ruta ciclista familiar perfecta para el fin de semana: un recorrido entre Pirámides y Rivas Vaciamadrid rodeado de naturaleza

Aunque uno de los grandes orgullos de cualquier madrileño es su buen sistema de transporte público, también es cierto que se llena al máximo durante horas pico, a veces se retrasa y está atravesando una controversia por la medida de la Comunidad de limitar los abonos a aquellos empadronados. Ante ello, se alza una alternativa entre los amantes del deporte, que es sostenible y muy económica, la bicicleta, que permite acercarse a la naturaleza capitalina.

De hecho, el Consorcio Transporte de Madrid ha dispuesto de varias rutas verdes para facilitar este tipo de trayectos, una de ellas, comprende el recorrido entre dos estaciones de Metro: Pirámides y Rivas Vaciamadrid, de la línea 5 y 9, respectivamente. Sin necesidad de hacer trasbordos, puede recorrer el Canal del Manzanares y atravesar parques sin tener que recurrir a peligrosas carreteras o a desplazamientos en coche, para llegar a su destino.

Con esta ruta verde, podrá desplazarse entre dos estaciones de Metro Madrid / RENFE

24,5 kilómetros de nula dificultad apta para toda la familia

La ruta está planeada para recorrer 24,5 kilómetros, pero está interconectada con el 'Anillo Verde Ciclista', Madrid Río, por lo que siempre podrá incrementar el kilometraje con otras combinaciones, o puede ir más allá de Rivas Vaciamadrid y seguir por la Poveda y Arganda hasta la Vía Verde del Tajuña, con lo cual haría más de cien kilómetros.

Además, en el primer tramo también se cruzará con varias estaciones de Metro Madrid y Cercanías muy próximas al camino marcado, como Legazpi, Hospital Doce de Octubre o Villaverde Bajo. En definitiva es un camino adaptable para todo público, tanto para las familias que acuden acompañadas de menores así como aficionados al deporte más preparados que buscan un desafío.

Si desea acomodarse al camino provisto, puede estar tranquilo en que la dificultad será nula, ya que todo tendrá inclinación descendiente. Sin embargo, el calor podría hacer de las suyas, un riesgo que supone llevar hidratación y aplicar crema solar. También se podrá hacer cuando acabe el verano, pero entonces la lluvia será el enemigo, porque el camino se encharca con facilidad (especialmente el último tramo). En cualquier caso, se recomienda estar pendiente de las predicciones del tiempo.

Puede acercarse a la naturaleza capitalina con esta ruta de ciclismo / EFE

Huertas, canal de navegación, fincas ganaderas y más serán las vistas

La primera parte del recorrido discurre por el Real Canal del Manzanares, que, en la época anterior a la implementación del ferrocarril, era vital para la navegación fluvial de grandes mercancías. Después, en el siglo XVIII se desarrollaron numerosos proyectos de canales navegables y aunque este proyecto ya rondaba en las cabezas de los reyes Carlos I y Felipe II, no vería la luz hasta 1770 bajo iniciativa de Carlos iii. Desde entonces se mantuvo en mantenimiento, pero en 1830 empezó su decadencia y posterior abandono.

Pero casi la mitad del trayecto será por el Parque Lineal del Manzanares. El recinto formó parte de una ambiciosa operación urbanística que también incluía a Madrid Río, para recuperar los márgenes del río a través de zonas verdes complementados con espacios culturales y deportivos. Podrá cruzarse con las estatuas de la "Dama del Manzanares" o la "Caja Mágica", así como las huertas de Villaverde o las fincas agrícolas limitantes con Getafe.

Dos personas observan el río Manzanares a su paso por el puente de los Franceses / Europa Press

Por último, llegará al Parque Regional del Sureste, donde los ríos Manzanares y Jarama unen sus caudales justo al pie de los cortados de La Marañosa. Así, cuenta con formaciones vegetales y poblaciones de fauna de riqueza y diversidad de especies, especialmente la avifauna de cantiles, lagunas o sotos fluviales. Para más detalles de la ruta, puedes acceder a la página del Consorcio, donde encontrarás un documento con los puntos exactos.

La ruta

El kilómetro 0 se remonta a la estación de Pirámides para bajar hacia el puente de Toledo y luego tomar la izquierda a Madrid Río. Así, llegará al parque de Arganzuela, donde un obelisco le dará la bienvenida al Canal de Manzanares. Allí también encontrará un carril marcado para la bicicleta que lo conectará con la Ruta Verde (RV) 05 siguiendo el margen izquierdo. Unos 2'3 km después, podrá ver el matadero y puente de la Princesa. Al pasar estos referentes culturales de la ciudad (aproximadamente 200 metros posteriores) deberá cambiar de margen al lado derecho.

Tras pedalear otro kilómetro entrará en el primer sector del Parque Lineal del Manzanares y se acerca el momento de decidir si quiere alargar la ruta, o no. El recorrido se solapa durante un pequeño tramo con el Anillo Verde Ciclista, donde puede tomar otros caminos, pero hacia la izquierda, al otro lado del río, podrá ver la escultura de la Dama del Manzanares, punto donde conectará con la RV 02.

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Ya en el kilómetro 8 de la ruta cruzará al margen izquierdo del carril, donde el paisaje evidenciará que ha salido de la ciudad. Queda poco para salir del parque, por lo que a la izquierda tomará el 'Camino a Uclés', que le permitirá sobrepasar las vías del AVE, para atravesar la Cañada Real Galiana hasta llegar a la A3. A partir de allí, podrá ver el Arroyo de la Gavia, el puente de Casa Eulogio y los cortados de La Marañosa a medida que se acerca al final de la ruta.